ม็อบต้าน MOU เขมร โห่ไล่ โรม หลังร่วมคณะรับหนังสือ แก้วสรร ต้องลุกปราม

ม็อบ ‘กลุ่มรวมพลังแผ่นดิน’ ปักหลักปราศรัยต่อเนื่อง ‘พรรคฝ่ายค้าน’ แห่ลงมารับหนังสือ แต่ไร้เงา ‘พรรคร่วมรัฐบาล’ บรรยากาศช่วงบ่ายเดือด มวลชนตะโกนโห่ ‘พรรคส้ม’ แม้ ‘แก้วสรร’ ปราม ก็ไม่มีผล ‘โรม’ ลั่น ‘ปชน.’ ขอพิสูจน์ตัวเองให้เห็น จะชนะใจด้วยการทำงานให้ ด้าน ‘ภท.’ เรียกร้องทุกพรรคการเมือง หนุน ยกเลิก MOU 43-44
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยปักหลักชุมนุมที่ลานประชาชนอาคารรัฐสภา เพื่อแสดงพลังเรียกร้องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณายกเลิก MOU 43 และ MOU 44 เนื่องจากที่ประชุมรัฐสภาวันนี้มีวาระการประชุมในเรื่องดังกล่าว
โดยในช่วงบ่าย ได้มีการนักการเมืองและพรรคการเมืองทยอยลงมารับหนังสือ อาทิ นายไชยา พรหมา รองประธานสภา คนที่หนึ่ง, นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภา คนที่สอง ในฝั่งของพรรคการเมือง อาทิ พรรคพลังประชารัฐ นำโดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้าพรรค, พรรคภูมิใจไทย นำโดย นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์และเลขาธิการพรรค, พรรคประชาชน นำโดย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค, พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคไทยสร้างไทย ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลลงมารับหนังสือแต่อย่างใด
โดยตัวแทนพรรคภูมิใจไทย นายไชยชนกกล่าวว่า เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มีการหยิบยกข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องจาก MOU ปี 2544 ระหว่างไทยกับกัมพูชามากล่าวถึงมากยิ่งขึ้นนับแต่มีการปะทะกัน และพบการเปิดข้อมูลจากทางการไทยว่า ทางฝั่งกัมพูชาได้ละเมิด MOU มากกว่า 600 ครั้ง
พรรคภูมิใจไทยได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ถึงแม้ในห้วงเวลาดังกล่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดูแลพี่น้องประชาชนตามศูนย์อพยพใน 4 จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังติดตามสถานการณ์ในประเด็นดังกล่าวอยู่โดยตลอด
โดยฝ่ายยกเลิกมองว่า MOU ทั้งสองฉบับส่งผลกระทบต่อเขตแดน และปัจจุบันไทยกำลังเผชิญการรุกล้ำดินแดนอย่างชัดเจน ขณะที่ฝ่ายที่ต้องการคงไว้ให้เหตุผลว่าจำเป็นเพื่อรักษาช่องทางการเจรจาระหว่างประเทศ โดยที่ MOU ปี 2543 เป็นบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยการจัดทำหลักเขตแดนทางบก ซึ่งเป็นพื้นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชายังมีข้อพิพาทคาราคาซัง ส่วน MOU ปี 2544 เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตทางทะเลที่อุดมด้วยทรัพยากรมหาศาล โดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติ
พรรคภูมิใจไทยเห็นว่า หากแม้ในอนาคตจะยกเลิก MOU ปี 2543 และ MOU ปี 2544 ไทยและกัมพูชาก็สามารถเจรจาทวิภาคีกันได้ ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้เหมาะสมที่สุดที่สภาผู้แทนราษฎรควรหยิบประเด็น MOU 43 และ 44 มาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การยกเลิก โดยทางพรรคภูมิใจไทยได้ยื่นญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการยกเลิกที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด เมื่อกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นมาพิจารณามีข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน และขั้นตอนสุดท้ายควรฟังเสียงประชาชน โดยการจัดทำประชามติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รับการยอมรับจากสังคมทั้งประเทศ
พรรคภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองพิจารณาสนับสนุนแนวทางการดำเนินการนี้ เพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เรื่องของชาติบ้านเมืองอยู่เหนือการเมืองระหว่างพรรค อยู่เหนือการเมืองในประเทศ เรื่องของชาติบ้านเมืองคือการรวมใจรักษาชาติสืบไป
ด้านพรรคประชาชน นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนถือว่าทุกท่านที่มาที่นี่เป็นผู้รักชาติ เชื่อว่าพี่น้องที่มาที่นี่ล้วนปรารถนาที่จะเห็นประเทศชาติของเรามีความมั่นคงสถาพร ล้วนมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติทั้งสิ้น ตนขอให้กำลังใจ ทราบดีว่าพี่น้องประชาชนมีความอึดอัดความเจ็บปวด และปรารถนาที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ตนในฐานะตัวแทนพรรคประชาชน เราเองก็มีความปรารถนาดี และอยากเห็นประเทศไทยของเรา ด้วยการทำทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
“พี่น้องที่เคารพรักครับ ผมยืนยันและเชื่อว่าการกระทำจะเป็นเครื่องพิสูจน์ เวลาจะเป็นการพิสูจน์ถึงความจริงใจของพรรคประชาชนที่เราปรารถนาดีต่อประเทศชาติ”
หลังจากนี้จะมีการพิจารณาเรื่องของญัตติ MOU ซึ่งพรรคประชาชนเห็นถึงความต้องการของประชาชน และเราพร้อมที่จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ จุดยืนของเราคือการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ใช้เวลาไม่นาน และจะต้องมีข้อยุติ นั่นคือจุดยืนของพรรคประชาชน
“พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ พี่น้องอาจจะไม่เชื่อพวกผม พี่น้องอาจจะไม่ไว้วางใจพวกผม นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องน้อมรับ เราในฐานะตัวแทนของประชาชน เราจะต้องน้อมรับกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนให้ได้ ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคก็จะใช้การทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์ในการเอาชนะจิตใจของพวกท่านให้ได้”
นายรังสิมันต์กล่าวยืนยัน ในเรื่องของการทำงาน พรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่เราไม่มีเคยประวัติเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น เราเป็นพรรคการเมืองที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ ด้วยเกียรติของตน เราได้รับการสนับสนุนและทำงานอย่างดีกับกองทัพและตัวแทนฝ่ายรัฐบาล เราพยายามเชื่อมร้อย เพื่อทำให้เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
“ผมพูดตรงนี้ต่อหน้าพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีข้อกังขา เพื่อที่จะบอกว่านี่คือคำสัญญาที่ผมจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และผมจะพิสูจน์ให้พี่น้องได้เห็น ผมจะชนะใจพวกท่านด้วยการทำงานของผม และพรรคประชาชน เราจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการต่อในสภา”
ขณะที่ นายแก้วสรร อติโพธิ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ให้ความเข้าใจและมารับฟังเจตนาของเรา ท่านเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่ง เราเชื่อมั่นว่ามีประชาชนอยู่ในหัวใจของท่าน
ทั้งนี้ กลุ่มรวมพลังแผ่นดินฯ ได้มีการมอบของที่ระลึก ซึ่งคือริบบิ้นลายธงชาติให้กับตัวแทนพรรคการเมืองด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่พรรคประชาชนเดินขึ้นเวที กลุ่มมวลชนได้ตะโกนโห่ไล่ ทั้งยังมีบางส่วนตะโกนถ้อยคำไม่สุภาพ แม้จะมีบางคนได้พยายามห้ามปรามแล้ว กระทั่ง นายแก้วสรร อติโพธิ ต้องคว้าไมค์ของนายรังสิมันต์ระหว่างพูดไป เพื่อปรามมวลชนว่า “พี่น้องครับ เขาให้เกียรติพวกเรา เราต้องให้เกียรติท่าน หยุดเดี๋ยวนี้” แล้วจึงเชิญให้นายรังสิมันต์กล่าวต่อ
อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า แม้จะมีการห้ามปรามแล้วก็ยังคงมีเสียงโห่อยู่เป็นระยะๆ ตลอดการที่นายรังสิมันต์กล่าวบนเวที
