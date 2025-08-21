ผอ.ทอ. เยือนเพนตากอน รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit เชิดชูส่งเสริมร่วมมือไทย-สหรัฐ

เกียรติยศแห่งมิตรภาพไทย–สหรัฐฯ ผบ.ทอ. เยือนเพนตากอนกระชับความสัมพันธ์ สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้เข้าพบกับ พล.อ.อ.เดวิด ดับเบิลยู อัลล์วิน เสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐฯ (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) ณ อาคารเพนตากอน รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น โดยมีกรอบความร่วมมือผ่านกลไกหลายระดับ นำไปสู่การพัฒนา ในด้านต่างๆ ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทั้ง 2 กองทัพในอนาคตและส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ในโอกาศนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit (Degree of Commander) โดยมี พล.อ.อ.เดวิด ดับเบิลยู อัลล์วิน เสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐฯ (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ ) เป็นตัวแทนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้มอบ เพื่อเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้นำกองทัพ ที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด