ไชยา รับหนังสือ กลุ่มรวมพลังแผ่นดิน เรียกร้องยกเลิก MOU 43-44

ไชยา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 รับหนังสือ ‘กลุ่มรวมพลังแผ่นดิน’ เรียกร้องยกเลิก MOU 43 – 44
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 รับหนังสือจากกลุ่มรวมพลังแผ่นดิน ปกป้องอธิปไตย ที่ชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ที่ลานประชาชน อาคารรัฐสภา เนื่องจากที่ประชุมรัฐสภาจะมีวาระการประชุมในเรื่องนี้ และยังมีตัวแทนพรรคการเมืองอีกหลายคนเข้ารับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุม
นายไชยา ระบุบนเวทีว่า สถานที่แห่งนี้เป็นลานประชาชน และเป็นสถานที่ของประชาชน ถ้าที่ไหนไม่ได้รับความสะดวก สถานที่แห่งนี้ ที่สร้างจากเงินภาษีของประชาชน ประชาชนสามารถมาใช้สถานที่ได้ ที่นี่มีแต่คนกันเอง แกนนำบนเวทีก็รู้จักกัน เพื่อนพี่น้องกันทั้งนั้น ส่วนไหนไม่ได้รับความสะดวก หรือติดขัดอะไร ในฐานะที่ตนเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง ตนจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ตามคำสั่งของประธานสภา
จากนั้น นายไชยา ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ข้อเสนอของประชาชนที่มายื่นหนังสือในวันนี้ ตนจะทำหน้าที่ในฐานะที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขอให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติขับเคลื่อน และสามารถถกเถียงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายโดยไม่ลงมติ ในฐานะที่ตนเป็นประธานในที่ประชุมจะทำหน้าที่ให้เป็นกลางอย่างดีที่สุด เพื่อสนองเจตนารมณ์ของประชาชนโดยแท้จริง เข้าใจทุกท่านที่มาแสดงเจตจำนงตามสิทธิและเสรีภาพึงมี