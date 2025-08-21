การเมือง

คมสัน โพธิ์คง เล่าบรรยากาศไต่สวนอิ๊งค์ ชี้เตรียมตัวดี มีสะอึกสะอื้น

วันที่ 21 สิงหาคม นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์นิติศาสตร์ ที่เข้ารับฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ กับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม กรณีคลิปเสียงโทรศัพท์กับสมเด็จฯฮุน เซน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Komsarn Pokong

ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญห้ามเผยแพร่การพิจารณาคดีอุ๊งอิ๊งกับคลิปฮุน เซน ห้ามบิดเบือนข้อกฎหมาย ดังนั้นเผยแพร่บรรยากาศตามความรู้สึกของผมเล็กน้อยที่เห็นละกัน

1.อุ๊งอิ๊งเตรียมตัวมาดี ตอบศาลในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปและเหตุการณ์ต่างๆ อย่างฉาดฉาน แต่เรื่องที่ไม่ได้เตรียมและข้อกฎหมายมีอึ้งเล็กน้อย ตอบไปตามความรู้ที่ตนมีอย่างหยุมหยิม

2.ข้อกฎหมายเป็นจุดอ่อนสำคัญของอุ๊งอิ๊งและพยาน (นายฉัตรชัย) มีการตอบข้อกฎหมายผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักการของกฎหมายพอสมควร ดูแล้วเสียเปรียบเรื่องข้อกฎหมายอย่างสาหัส

3.ต้องชมว่าทนายความอุ๊งอิ๊งเตรียมตัวดีแต่บางเรื่องก็ช่วยไม่ค่อยได้

4.ผู้ร้องถามประเด็นไม่คมนัก แต่ก็ยังสะท้อนว่าทำการบ้านมาพอสมควร

5.มีดราม่าสะอึกสะอื้นเล็กน้อยแต่ไม่น่าส่งผลให้มีความสงสารมากนัก เพราะผมว่าสะอึกสะอื้นผิดคิวไปนิด

6.การไต่สวนคดีชั้น 14 ของศาลฎีกา ฟังสนุกกว่า มันส์กว่า คมกว่า

7.การไต่สวนครั้งนี้ดูแล้วอาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคต

เอาแค่นี้ละกันครับ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งห้ามเผยแพร่การพิจารณา เนื่องจากจะกระทบข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

