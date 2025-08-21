ทบ.แจง วงประชุมกองเลขาฯ RBC ยังไม่ล่ม เผยไทยเสนอเพิ่ม 3 ข้อ เขมรตัดสินใจไม่ได้ ขอกลับไปหารือ ‘ฮุน มาเนต’

ทบ.แจง วงประชุมกองเลขาฯ RBC ยังไม่ล่ม ด้าน ทภ.1 เผย ไทยเสนอเพิ่ม 3 ข้อ กัมพูชาตัดสินใจไม่ได้ ขอกลับไปหารือ ‘ฮุน มาเนต’
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 68 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ข้อความชี้แจงว่า การประชุม RBC ยังไม่ล่ม อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
ส่วนวันนี้ (21 ส.ค. 68) ได้มีการประชุมระหว่างกองเลขานุการฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยฝ่ายไทย นำโดย พล.ต.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 และฝ่ายกัมพูชา นำโดย พลโท ซอ กึมปะ รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 พร้อมคณะ รวม 5 นาย
ที่ประชุมได้หารือและยืนยันการดำเนินการตาม 13 ข้อตกลง จากการประชุม GBC ที่มาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 พร้อมกันนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอข้อเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ (รวมเป็น 16 ข้อ) ประกอบด้วย
1.ให้เก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน
2.ร่วมปราบสแกมเมอร์
3.จัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้อง
ขณะที่ ฝ่ายกัมพูชา ยังไม่ได้ให้การยอมรับต่อข้อเสนอเพิ่มเติมในทันที โดยจำเป็นต้องนำกลับไปพิจารณาในระดับผู้บังคับบัญชา (ฮุน มาเนต) ต่อไป
หลังจากนั้น กองเลขาฯ ทั้ง 2 ฝ่าย จะนำเสนอร่วมมาคุยกันอีกครั้ง หากตกลงกันได้ก็ลงนามร่วมกัน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ RBC ในวันที่ 22 ส.ค.68
ต่อมา พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวยืนยันว่า จากการตรวจสอบของกองทัพภาคที่ 1 พบว่า การประชุม RBC ระดับเลขานุการ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ ณ เวลาปัจจุบัน (19.00 น.) ยังคงเป็นการหารือโดยใช้การประชุมผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมล ตามที่ทางฝ่ายกัมพูชาประสานมา
ซึ่งในขณะนี้กระบวนการดังกล่าวยังคงดำเนินการอยู่ ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยการประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จตช.เผย ไทยออกหมายจับ ก๊กอาน-ชาวกัมพูชา 20 ราย เอี่ยวเว็บพนัน ส่งสำนวน ปปง.เร่งสืบทรัพย์
- ดีเอสไอ ลงพื้นที่บุรีรัมย์ หาหลักฐานแนวเขตที่ดิน เขากระโดง นิติกรรมต้องสงสัย โฉนดหลายแปลง
- คณะผู้สังเกตการณ์ฯ ประชุมทบทวนการปฏิบัติ ร่วมกับกรมข่าวทหาร หลังการลงพื้นที่ชายแดน
- ลุงขับรถบดถนน จู่ๆ ดินทรุด รถเสียหลักตกคลองส่งน้ำ หนีไม่ทัน โดนทับอยู่ใต้น้ำกว่า 2 ชม. เสียชีวิต