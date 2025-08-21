สิริน แจงความคืบหน้า โครงการสะพานข้ามกรุงเทพฯ-นนทบุรี 4 จุด ยันช่วยแก้ปัญหารถติด

สิริน แจงคืบหน้า โครงการสะพานข้ามกรุงเทพฯ-นนทบุรี 4 จุด ขอบคุณปชช.บริจาคที่ดิน ช่วยแก้ปัญหารถติด
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายสิริน สงวนสิน ส.ส.กรุงเทพ พรรคประชาชน(ปชน.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงปัญหาจากการจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะการเดินทางไปมาระหว่างกทม.กับจ.นนทบุรี ถึงทางการปกครองจะแบ่งเป็นคนละจังหวัด แต่ในวิถีชีวิตจริงทั้ง 2 พื้นที่คือพื้นที่เชื่อมต่อกันและปัจจุบันเป็นชานเมืองที่กำลังเติบโตขึ้น สามารถพัฒนาร่วมกับการเติบโตของกทม.ได้
นายสิริน กล่าวว่า อดีตเรามองการพัฒนาแบบแยกส่วน แต่เราสามารถมองพื้นที่เป็นองค์รวมและพัฒนาร่วมกันได้ ตนได้พูดคุยกับส.ส.นนทบุรี และเห็นตรงกันว่าหากมีสะพานเชื่อมเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้ทำการศึกษาและผลักดันโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างกทม.กับจ.นนทบุรี จำนวน 4 จุด ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและทวีวัฒนา และได้เดินทางไปเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือความเป็นไปได้ จนได้ข้อสรุปว่า ทาง กทม.จะดำเนินการเป็นผู้ออกแบบและจัดทำงบประมาณ ส่วนงบประมาณก่อสร้างมาจาก จ.นนทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด
“ล่าสุด เราได้ประชาพิจารณ์ในเขตตลิ่งชันและทวีวัฒนา นอกจากการออกแบบและงบประมาณที่ทางกรุงเทพมหานครช่วยดำเนินการแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังมีพี่น้องประชาชนแจ้งความประสงค์ขอบริจาคที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กทม.และจ.นนทบุรีด้วย จึงต้องขอขอบคุณทุกท่าน รวมถึงท่านผู้ว่าฯ ผ่านมาทางนี้ และเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อเชื่อมต่อเมืองมหานครกับชานเมืองให้เติบโตร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ”นายสิริน กล่าว