ทนาย มั่นใจข้อต่อสู้ เชื่อมาถูกทาง ชี้คลิปถูกตัดต่อ เผย ทักษิณ ไม่กังวล

ศาลนัดชี้ชะตาคดี 112 ทักษิณ ด้านทนายวิญญัติ ยันมั่นใจในข้อต่อสู้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล เผยได้คุยกับทักษิณแล้ว เจ้าตัวไม่กังวล และพร้อมฟังคำพิพากษาวันนี้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1860/2567 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ จากกรณีที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
ก่อนหน้านี้ศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม และสืบพยานจำเลยในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ได้นำนายธงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนักกฎหมายชื่อดัง และตัวของนายทักษิณ ขึ้นเบิกความ โดยการสืบพยานทั้ง 4 นัดเป็นการพิจารณาแบบลับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าฟัง และตัวนายทักษิณได้มีการเดินทางเข้ามาฟังการสืบพยานด้วยตนเองทุดนัด
ซึ่งในวันนี้ก็มีนักการเมืองคนสำคัญรวมถึงครอบครัวของนายทักษิณ อาทิเช่น นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ , นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลูกสาวของนายทักษิณ เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมฟังคำพิพากษาด้วย
ในเวลา 08.36 น. นายสุชาติ เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้น ๆ เพียงแค่ว่า วันนี้ตนเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณ ซึ่งเป็นปกติทุกครั้งที่ตนเดินทางมาเมื่อมีพิจารณาคดีในทักษิณ ส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับนายทักษิณเกี่ยวกับคดีนี้ โดยเจอกันล่าสุดก็เมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ถามไถ่เกี่ยวกับคดีดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้พูดคุยถึงคดีอื่น ๆ ของนายทักษิณและของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ด้วย แต่ตัวนายทักษิณเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้แล้วว่าอย่ามากังวลคดีแทนกัน
ต่อมาเวลา 09.00 น. นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้นายทักษิณจะเดินทางเข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยตนเองอย่างแน่นอน เนื่องจากมีสัญญาประกัน และตัวนายทักษิณต้องการที่จะเข้ามาฟังการพิจารณาด้วยตนเองอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ในการสืบพยานทั้ง 4 นัดก็ได้เข้ามาฟังทุกนัด
เมื่อถามว่ามีความมั่นใจในการต่อสู้คดีในครั้งนี้หรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า ความมั่นใจในการต่อสู้คดีตนเองมีอยู่แล้ว แต่จะมั่นใจหรือไม่ว่าจะเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณหรือไม่นั้น ตนไม่ขอก้าวล่วง และขอให้ดูคำวินิจฉัยของศาลก่อน แต่ความมั่นใจในการต่อสู้คดีหลังจากที่เห็นพยานหลักฐานหลายส่วน รวมทั้งการสืบพยานโจทก์ทั้ง 3 นัด ก็มั่นใจว่ามาถูกทางแล้ว เนื่องจากการต่อสู้คดีอาญาต้องดูพยานหลักฐานของโจทก์เป็นหลักและดูเรื่องเจตนาของจำเลยด้วย ทางทีมทนายได้นำสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ต่อศาลและปฏิเสธตั้งแต่ต้น และนายทักษิณไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น
ถามว่าภายหลังจากสืบพยานเสร็จสิ้นสามารถบอกได้หรือยังว่าคลิปวิดีโอที่ยังติดใจอยู่สามารภให้รายละเอียดได้หรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า ในส่วนนี้ตนขอให้ข้อมูลภายหลังจากทราบผลคำพิพากษาแล้ว หรืออาจจะให้ข้อมูลภายหลังในกรอบที่สามามารถให้ข้อมูลได้
นายวิญญัติ กล่าวอีกว่า นายทักษิณยังพูดเสมอว่าตนเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย และเป็นพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว ซึ่งนายทักษิณมีความจงรักภักดีชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้นการพูดเหตุที่นำมาไม่ได้มาจากการพูดของเจ้าตัวอย่างถูกต้อง และเชื่อว่าเป็นการตัดต่อ ซึ่งตนและทีมทนายความก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ แต่ในการดำเนินคดีถ้าฝ่ายจำเลยปฏิเสธ ฝ่ายโจทก์ก็ต้องพิสูจน์ว่าไม่ใช่การตัดต่ออย่างไร ซึ่งต้องมาดูกันอีกครั้ง
ถามว่าพยานหลักฐานอะไรที่ทำให้มั่นใจในเรื่องนี้บ้าง นายวิญญัติ กล่าวว่า การสืบพยานโจทก์ทั้งหมด 10 ปาก และสืบพยานจำเลยอีก 3 ปากโดยฝ่ายจำเลยที่เรานำข้อมูลขึ้นพิสูจน์นั้นเป็นเรื่องตัวบุคคลเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเป็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่สร้างขึ้น ตนเชื่อว่าถ้าศาลเห็นจะสามารถนำมาเป็นเหตุในการวินิจฉัยได้ แต่จะเป็นคุณหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูคำวินิจฉัยของศาลอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับนายทักษิณก่อนการพิจารณาคดีหรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า ได้คุยกับนายทักษิณไปเมื่อวาน ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่กังวลใด ๆ และพร้อมที่จะเข้าฟังการพิจารณาในวันนี้
ต่อมานายทักษิณได้เดินทางเข้ามายังศาลอาญาเวลาประมาณ 09.30 น. ก่อนที่จะหลบสื่อขึ้นทางด้านข้างศาลเช่นเดิม