อิ๊งค์ โพสต์ไอจีสตอรี่ ทักษิณ รอดคดี ม.112 สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ ปี 2558
จากกรณีศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.1860/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีนายทักษิณ ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีเกาหลีใต้ พาดพิงดูหมิ่นสถาบัน เมื่อปี 2558 ซึ่งล่าสุดวันนี้ ศาลอาญา มีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณ นั้น
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีรายงานข่าวว่าศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณ นั้น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ ซึ่งเป็นภาพที่นำเสนอโดยสำนักข่าวแห่งหนึ่ง พร้อมข้อความในภาพระบุว่า “ทักษิณรอดคดี ม.112 สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ ดูหมิ่นสถาบัน ปี 2558”
