ธีรรัตน์ สั่งปรับเกณฑ์เยียวยา จ่ายชาวบ้านได้รับผลกระทบเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย กล่าวถึงการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชาว่า ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกครอบครัวให้ครบถ้วนมากที่สุด จากการสำรวจความเสียหายในหลายจังหวัดชายแดน เช่น สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายหลายร้อยหลัง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเมื่อเกิดเหตุ และได้เร่งซ่อมแซมบ้านจนแล้วเสร็จไปจำนวนมาก และสำหรับบ้านที่เสียหายทั้งหลัง ภาคเอกชนได้เข้ามาร่วมสนับสนุน เช่น การมอบบ้านน็อคดาวน์ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวจนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟในเดือนก.ค.–ส.ค. เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิง ขณะเดียวกันได้เร่งทำความเข้าใจกับการไฟฟ้าในกรณีที่มีการเก็บค่าไฟย้อนหลัง เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน เพราะเป็นยอดบิลในรอบเดือนเก่า ซึ่งสามารถนำยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับเดือนถัดไปที่มีการเรียกเก็บได้อีกด้วย
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นภัยรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากภัยธรรมชาติทั่วไป โดยตลอดกว่า 1 เดือนนับจากเกิดเหตุ รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงทีและไม่สะดุด
สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน โดยรัฐบาลจะอนุมัติวงเงินช่วยเหลือแล้ว และต้องดำเนินการที่ชัดเจนตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ ยอมรับว่ายังมีบางส่วนที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์การเยียวยาแบบเดิมได้ เนื่องจากสถานการณ์ในครั้งนี้มีลักษณะการอพยพประชาชน ซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมที่ผ่านมา ดังนั้นขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาและมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเป็นธรรม
