สภาฯ ชื่นชมกองทุนสื่อฯ หลังรายงานผลปี 67 แนะหนุนผลิตสื่อแบบพุ่งเป้าเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณารายงานประจำปีของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 โดยตนได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเผยทิศทางการทำงานในอนาคตที่มุ่งเน้นการใช้สื่อเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ ทั้งนี้กองทุนฯ มีความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทำให้กองทุนฯ สามารถดำเนินภารกิจหลักในการให้ทุนแก่ผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายธนกร กล่าวต่อว่า เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กองทุนฯ ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
1. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ 2. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อ 3. การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย 5. การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และ กลยุทธ์ 6 สร้าง ได้แก่ 1. สร้างสื่อ 2. สร้างคน 3. สร้างภูมิคุ้มกัน 4. สร้างองค์ความรู้ 5. สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย และ 6. สร้างองค์กร
นายธนกรกล่าวว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา กองทุนฯ มีงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายทั้งที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. รายได้อื่น ๆ และเงินเหลือจ่ายรวม 572 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ทางกองทุนฯ ได้เปิดรับข้อเสนอและผ่านการพิจารณาผ่านการจัดสรรทุน 115 โครงการ วงเงิน 298 ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา กองทุนฯ ได้พยายามให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย นอกเหนือจากเป้าหมายหลักของกองทุนฯ ที่อยากสร้างสื่อที่ดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม
“ภาพรวมของการดำเนินงาน ปัญหาใหญ่ไม่มี แต่ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น เรื่องกฎหมายที่ไม่เขียนสัดส่วนเรื่องการกำหนดจำนวนงบประมาณที่จะต้องจัดสรร ยังเป็นเรื่องของดุลพินิจ ซึ่งถ้าจะแก้ไขเรื่องนี้ ก็ต้องแก้ไขที่ พ.ร.บ.ของกองทุนฯ ส่วนเรื่องข้องบังคับต่างๆ เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนฯ เราพยายามจะสรุปบทเรียนต่างๆ เช่นเรื่องการจัดสรรทุน ทำอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย”นายธนกรกล่าว
จากนั้นเป็นการอภิปรายของส.ส. เช่น นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย กล่าวชื่นชมกองทุนฯ ที่พยายามพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เรื่องรูปแบบรายงานที่ส่งให้สภาในปีนี้ โดยมีข้อเสนอแนะว่า หากกองทุนฯ มีความมุ่งมายรูปแบบสื่อที่มองอนาคตมากเกินไป ความเป็นอดีตและร่องรอยวัฒนธรรมอาจลืมเลือนได้ ก็อยากให้มีการผสมผสานกันไป
ด้านนายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายว่า การพัฒนาสื่อต่างๆ ที่สร้างสรรค์และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้จำนวนมากในปัจจุบัน อาจไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ แต่เป็นการสนับสนุนสื่อที่มีคนใช้มากอย่างแพลตฟอร์มวีดีโอสั้นต่างๆ
ขณะที่นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายว่า ตนอยากเห็นสื่อที่มีเนื้อหาที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในสื่ออนไลน์ เรื่องอาชญากรรมออนไลน์ และสื่อที่จะช่วยทำให้คนห่างไกลจากมือถือมากยิ่งขึ้น
ในช่วงท้ายนายธนกร ได้ขอบคุณข้อเสนอแนะจากสมาชิกฯ โดยจะนำไปสังเคราะห์ให้ละเอียดและนำเสนอให้สาธารณะได้รับทราบ รวมถึงนำไปปรับปรุงการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น