ภูมิธรรม ย้ำ เรื่อง MOU 43-44 ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของใคร โยนถามสภาฯ ตั้งกมธ.หรือไม่

ภูมิธรรม ไม่ตอบจุดยืนรัฐบาล ปมยกเลิก mou 43-44 ยัน ทำตามหลักการ ย้ำ นายกฯ-คนในรัฐบาล ไม่มีใครได้ประโยชน์ โยนถามสภาฯ ตั้ง กมธ.หรือไม่ ยัน จ่ายชดเชย ปชช. ได้รับผลกระทบ เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ตามระเบียบเดิม บอก มอบ มท.2 คุย หน่วยงานเยียวยาเพิ่ม โว ทำได้ดีกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงท่าทีของรัฐบาลต่อข้อเสนอของฝ่ายค้านต่อการยกเลิก mou 43-44 ว่า mou 43-44 อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเลย รัฐบาลไม่มีอะไรที่แอบแฝง และอยากทำอะไรที่เป็นปัญหา เป็นเรื่องที่ต้องไปคุย และเฉพาะคนที่มีปัญหามาคุยกันได้ มีเหตุผลอะไร อย่างไร เพราะหากพูดในสาธารณะคนก็รู้หมด อะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แค่ไหนต้องคุยกัน ตนอยากให้มาเจอ มาคุยกันเท่านั้นเอง จะคุยกับตน หรือกระทรวงการต่างประเทศ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์ของนายกรัฐมนตรี ของตนหรือของใคร เป็นเรื่องที่เราดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้ว นี่คือจุดยืนที่มั่นคงที่จะไม่ยอมเสียอธิปไตย หรือความมั่นคงของประเทศชาติไป ดังนั้นเรื่องนี้ที่ถามกัน หรือมีปัญหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและยุ่งกับหลายฝ่าย เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และเกี่ยวข้องกับผลที่จะเกิดขึ้น ทุกคำถามที่ท่านถามมาหลายเรื่อง ก็บอกได้เพียงว่าจะทำให้ดีที่สุด อยากให้สื่อศึกษาว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ เพราะพูดไปบางทีก็เป็นปัญหา
ถามว่า แสดงว่าการพูดคุยไม่ควรมีธงให้ยกเลิก mou 43-44 ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า พูดแล้วดีแล้ว และเราก็ตระหนักแล้ว ถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกๆให้มาถาม แต่อย่าถามหน้าสื่อ ไปคุยกับคนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่า นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษายกเลิก mou 43-44 นายภูมิธรรม กล่าวว่า เป็นเรื่องของสภาฯที่ต้องว่ากัน
ถามย้ำว่า จุดยืนของรัฐบาลต่อ mou 43-44 เป็นอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราไปถามตามหลักการของเราที่คิดว่าได้ประโยชน์สูงสุด และเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาฯ “อย่าเอาเรื่องของสภาฯมาถามผม ผมตอบแทนไม่ได้”
เมื่อถามว่า ทางสภาฯมีการชิงปิดประชุมก่อนถึงการพิจารณาเรื่อง mou 43-44 นายภูมิธรรม กล่าวว่า เมื่อเช้านายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯคนที่ 1 ได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่มีวาระ และว่ากันตามวาระ สภาฯอยู่ๆไม่ใช่รองประธานสภาฯจะใส่วาระ ที่ไม่มีวาระเข้าไปได้ ก็ว่าไปตามกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรแปลก อย่าไปสงสัยอะไรมาก
นายภูมิธรรมยังให้สัมภาษณ์ถึงการจ่ายค่าเยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ถูกมองว่าไม่สมเหตุสมผล ว่า เป็นเพียงจุดเล็กๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป เพราะจริงๆเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้ว เราจึงพยายามฝ่ากฎระเบียบด้วยการมีมติใหม่ๆ ออกมา เมื่อคืนที่ผ่านมาตนจึงได้มอบหมายให้ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องเริ่มต้นที่กฎระเบียบก่อน ฉะนั้นขออย่าไปดูเรื่องการชดเชยค่าสังกะสี 73 บาท เพราะขณะนี้เรากำลังเพิ่มขั้นตอนต่างๆ ยืนยันว่าการจ่ายชดเชยในครั้งนี้เป็นการจ่ายโดยใช้ระเบียบข้อบังคับเดิม แต่หากอะไรที่ดูแล้วสามารถเพิ่มให้ได้และชัดเจนว่าเกิดจากเหตุนอกประเทศที่ปะทะกันรุนแรง จนเป็นเหตุให้ได้รับผลกระทบทั้งเสียชีวิตและทรัพย์สินก็จะดูแลให้ เพราะการแก้ตรงนี้พิเศษกว่าที่อื่น
นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า เชื่อว่าที่ทำมาดีกว่าทุกรัฐบาลและทุกสมัย แต่มองว่าเรื่องนี้ยังไม่เป็นเรื่องที่ใหญ่ แต่สำหรับเรื่องใหญ่ๆเดี๋ยวจะดูแลให้ เพราะยังมีอีกหลายร้อย หลายพันเรื่องที่เราจะต้องจ่าย เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคำนึงและต้องดูแลตามกฎระเบียบ ซึ่งตนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นจึงขออย่าไปคิดเรื่องนั้น