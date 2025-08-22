ศบ.ทก. ประณามเขมรจัดฉากใช้เด็ก-เยาวชน พูดเรื่องทุ่นระเบิด PMN-2 ชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ศบ.ทก. ประณาม เขมรจัดฉาก ใช้เด็ก-เยาวชน พูดเรื่องทุ่นระเบิด PMN-2 ชี้ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ย้ำ ไทยยืนหยัดคุ้มครองสิทธิเด็กบนเวทีโลก
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.)กล่าวผ่านเฟซบุ๊ก ศบ.ทก.กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่นำเด็กชาวกัมพูชา พูดเรื่องทุ่นระเบิด PMN-2 และประเด็นการหาประโยชน์และการนำเด็กและเยาวชนมาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ว่า ประเทศไทยขอประณามอย่างรุนแรง ต่อการนำพลเรือนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สตรีและคนพิการ มาใช้เป็นเครื่องมือปลุกปั่นสร้างความตึงเครียดหรือเป็นเกราะกำบังในสถานการณ์ขัดแย้งต่าง ๆ ไม่ว่าด้านอาวุธหรือในโลกดิจิทัลและการศึกษา
นางมาระตี กล่าวว่า การกระทำเช่นนี้ไม่เป็นเพียงน่าละอาย แต่ยังเป็นการลดทอนคุณค่าการเป็นมนุษย์ของเด็กและเยาวชน ที่ควรได้รับการปกป้องไม่ใช่ผลักไปอยู่แถวหน้าเพื่อรับผลกระทบแทนผู้ใหญ่ ย้ำว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดการจัดฉากในกลุ่มคนเหล่านี้ให้ออกมาแสดงเชิงสัญลักษณ์และให้อยู่ในแนวหน้า อีกทั้งก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นกรณีทหารกัมพูชาใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานที่มั่น รวมถึงกรณีเด็ก คนชราและคนพิการในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ที่กลายเป็นด่านหน้าในพื้นที่ โดยมีการวางลวดหนาม เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่าขาดการไตร่ตรองความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง เป็นการกระทำที่อารยประเทศย่อมเห็นชัดว่าไม่ต่างอะไรกับการใช้อนาคตของชาติมาปิดบังความรับผิดชอบของผู้ใหญ่
นางมาระตี กล่าวว่า ในส่วนประเทศไทยยังยืนหยัด ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในเวทีโลกสากล เราไม่สามารถยอมรับการละเมิดเช่นนี้ได้ เพราะการกระทำดังกล่าว ขัดต่อหลักการและขัดต่อการถือประโยชน์ของเด็ก ซึ่งเป็นหัวใจของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ อีกทั้งยังละเมิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงสามัญสำนึกที่พึงมี อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการผ่านกลไกสนธิสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้ประชาคมโลกร่วมกันเรียกร้องให้หยุดการหาประโยชน์จากเด็กเช่นนี้
