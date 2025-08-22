เลขาเจบีซีฝ่ายไทย เผยเบื้องหลังเจรจากัมพูชา สำเร็จ 2 ข้อ ส่วนจัดระเบียบชายแดน ถก จีบีซี นัดหน้า

เลขาฯ เจบีซีฝ่ายไทย เผยเบื้องหลังเจรจาเขมร สำเร็จ 2 ข้อ ขณะที่เขมรปัดข้อเสนอจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน แต่ผบ. ภูมิภาคที่ 5 มาเสนอให้ใช้ ‘กลไกเจบีซี’ ภายหลังในระหว่างพิธีปิด โดย มทภ.1 ให้ไปหาข้อสรุปในจีบีซีครั้งหน้า พร้อมแจง IOT ก่อนลงพื้นที่จริง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ต.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ประธานคณะทำงาน กองเลขานุการฯฝ่ายไทย ระบุว่า ข้อตกลงได้ทำเสร็จสิ้นเมื่อคืนช่วงเวลา 02.00 น. โดยผลสรุปคือร่วมกันจัดทำข้อตกลงในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เนื่องจาก 2 ชาติ เป็นภาคีอนุสัญญาออตตาวา
ประเด็นที่สอง คือการปราบปรามสแกมเมอร์ในพื้นที่คลองลึก-ปอยเปต ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในข้อตกลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกัมพูชายอมรับ และเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้
“สองประเด็นนี้ เราเคยเสนอในการประชุมจีบีซีแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งในอาร์บีซีครั้งนี้ของกองทัพภาคที่ 1 ได้หารือร่วมกันและได้ข้อตกลงนี้มา” พล.ต.สุรวิชญ์ กล่าว
ประเด็นที่สาม ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชา จะมีการจัดตั้งชุดประสานงานฯ หรือ ซีจี แตกย่อยไปถึงคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC เพื่อเป็นกลไกรองรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาแต่ละพื้นที่มีไปถึงระดับอำเภอชายแดน เราได้เสนอว่าควรจะมีคณะทำงานชุดที่เล็กลงเพื่อแก้ไขปัญหาในทันทีเพราะวาระการประชุมอาร์บีซีจะมีขึ้นปีละครั้ง ชุดประสานงานดังกล่าวจะได้หารือในพื้นที่ในช่วง 1-2 เดือนได้เลยหากเกิดปัญหาที่ชายแดนของสองประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวอย่างตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ คลองหาด
โดยคณะทำงานชุดเล็ก จะประกอบไปด้วยทหาร พลเรือน ผู้ว่าฯ ถ้าปัญหาเกิดตรงไหนก็จะมีคณะทำงานตรงนั้นซึ่งในรายละเอียดจะมีการสรุปกันต่อไปซึ่งระหว่างนี้จะใช้การประสานงานระหว่างผู้บังคับการกรมฯไปก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในส่วนของข้อสี่ เป็นประเด็นที่ฝ่ายไทยเสนอและกัมพูชาไม่รับก็คือเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน สื่อถึงสิ่งที่เราได้นำคณะไอโอทีลงพื้นที่จริงในวันนี้ ซึ่งการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันสองประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ หลักหมุด-หลักเขต ซึ่งการที่เราเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็มุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แต่ทางกัมพูชาไม่รับในข้อนี้จึงไม่เกิดขึ้นในข้อตกลง
แต่เมื่อสักครู่ในระหว่างพิธีปิด ผบ.ภูมิภาคทหารที่ 5 ได้พูดในเรื่องนี้ โดยนำเสนอให้ไปคุยกันในคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ เจบีซี ทางแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ตอบว่าสำหรับกรณีนี้ไม่ได้อยู่ในข้อตกลง เพราะได้มีการเสนอแล้วเขาไม่รับ แต่ตอนพิธีปิดให้เสนอไปใช้เวทีเจบีซี ทางเราจึงขอให้ไปคุยกัน ในเวทีจีบีซีครั้งหน้าต่อไป