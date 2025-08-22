ทบ. ยัน ประชุม RBC ไม่มีข้อเสนอรื้อลวดหนาม แลกกู้ทุ่นระเบิด ให้ยึดคำแถลงทภ.1 เท่านั้น

โฆษก ทบ. ยัน ผลประชุม RBC ไร้ข้อเสนอฝ่ายกัมพูชา ให้เก็บกู้ทุ่นระเบิด แลกไทยรื้อลวดหนามชายแดน ย้ำ ยึดการแถลง ทภ.1 เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม จากกรณีรายงานข่าวระบุว่า พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่าหากไทยจะเก็บกู้วัตถุระเบิดต้องรื้อรั้วลวดหนามออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด
ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่า จากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ในระดับแม่ทัพ ฝั่งกองทัพภาคที่ 1 ในวันนี้นั้น กัมพูชาไม่มีเงื่อนไขให้ไทยรื้อรั้วลวดหนามจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา แลกกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
โดยขอให้ยึดตามคำแถลงข่าวของแม่ทัพภาคที่ 1 เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ โดยการแถลงข่าวมีเนื้อหาต่อไปนี้
การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมตกลงกันด้วยดี และเห็นชอบในการปฏิบัติตามข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ทั้ง 13 ประเด็น
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในเรื่องสำคัญเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญที่ส่งผลต่อประชาชนทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้
1.ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินการร่วมมือในเรื่องการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยพิจารณาให้มีการหารือร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไป
2.ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมมือและประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยให้ใช้เวทีของมหาดไทย กัมพูชา ในการได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และเห็นควรเสนอให้มีการหารือร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไป
3.ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบในการให้มีกลไกแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดตั้งชุดประสานงาน (Coordinating Group: CG) และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) เพื่อเป็นกลไกรองรับของคณะ RBC ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
4.ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการละเมิด MOU43 ฝ่ายกัมพูชาขอให้ใช้กลไกอื่นๆ หารือเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจของ RBC โดยฝ่ายไทยยืนยันเสนอให้ฝ่ายกัมพูชาได้ทราบว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญ และได้แจ้งเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหา
ผลการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนทั้งสองประเทศ และตอบสนองผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
