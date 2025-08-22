บก.ทท.นำ IOT ไทยแลนด์ สังเกตการณ์ข้อตกลงหยุดยิง บริเวณแนวชายแดน บ้านหนองจาน สระแก้ว
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.68 กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดย กรมข่าวทหาร จัดให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวประจำประเทศไทย ( INTERIM OBSERVER TEAM THAILAND : IOT THAILAND) ประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ
คณะผู้สังเกตการณ์ฯ นำโดย พลจัตวา ซัมซุล ริซัล บิน มูซา (Brigadier General Samsul Rizal bin Musa) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ ในฐานะหัวหน้าคณะ IOT Thailand ขณะที่ฝ่ายกองทัพไทยมี พล.ต.กรรณ บุญชัย รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ฝ่ายกองทัพไทย
การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ คณะ IOT Thailand ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ ที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษา พระองค์ (ร.12 พัน 3 รอ.) เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 และรับทราบการละเมิด ข้อตกลงหยุดยิงในห้วงที่ผ่านมา จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อสังเกตการณ์ การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ในพื้นที่จริง พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลผลกระทบโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ นำเรียนต่อหน่วยเหนือของแต่ละประเทศอย่างตรงไปตรงมา
โดยกองทัพไทย ได้อาศัยกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีของฝ่ายไทยและกัมพูชา เพื่อใช้หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนา และการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน ภายใต้กรอบข้อตกลงหยุดยิง
การดำเนินการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของกติกาสากลที่ถูกต้อง เปิดกว้างและโปร่งใสต่อการตรวจสอบจากนานาประเทศ ทั้งยังสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกองทัพไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และการประสานงานร่วมกันเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค