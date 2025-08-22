ราชกิจจาฯ ประกาศ บุญสงค์ พ้นปลัดกระทรวงแรงงาน ไปนั่งผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักนายกฯ
วันที่ 22 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568