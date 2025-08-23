“ทักษิณ”เฮยกฟ้อง ศาลตัดสินไม่ผิด ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1860/2567 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ จากกรณีนายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความนายทักษิณ ให้สัมภาษณ์ว่า ศาลยกฟ้องนายทักษิณ โดยใช้เหตุผลหลากหลายเหตุผล และการพิสูจน์ของโจทก์ไม่สมกับภาระการพิสูจน์ตามฟ้อง เรื่องนี้จากการสัมภาษณ์ที่เกาหลี ศาลได้ใช้หลักการชั่งน้ำหนักตัววัตถุพยาน ศาลเชื่อว่าสัมภาษณ์จริง แต่บทสัมภาษณ์มีมากกว่าปรากฏในคลิปวิดีโอ เป็นบางส่วนและมีถ้อยคำตรงกัน เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธ ไม่ใช่หน้าที่จำเลยต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเป็นการตัดต่อหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของโจทก์ แต่เมื่อโจทก์ไม่ได้พิสูจน์ให้ชัดว่าไม่ได้ตัดต่อ ศาลรับฟังด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่าน่าเชื่อว่ามีการสัมภาษณ์ แต่การสัมภาษณ์ดังกล่าวจะตีความและรับฟังได้ว่าหมายถึงบุคคลตามมาตรา 112 หรือไม่นั้น ศาลประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ ตามหลักไวยากรณ์ มีประธาน กริยาและกรรม
ศาลท่านมองว่าประธานเป็นบุคคลที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลตามมาตรา 112 แม้จะมีสรรพนามว่าเขา พยานบางปากนำมาตีความพิจารณาโดยใช้หลักอะไรของพยานแต่ละคนก็ตาม ศาลเห็นว่ารับฟังได้น้อยมากไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากพยานที่เป็นพยานความเห็นมีอคติ ฝั่งจำเลยก็พิสูจน์ว่าพยานความเห็นเคยแสดงออกทางเมืองอย่างไรบ้างในอดีต มีใครให้การแบบขัดแย้งและไม่เป็นกลางในชั้นสอบสวนและชั้นศาลบ้าง บางถ้อยคำก็นึกคำขึ้นเอาเองว่าตัวนายทักษิณ น่าจะพูดแบบนั้น เพื่อให้แปลความว่าหมายถึงบุคคลตามมาตรา 112
นายวิญญัติ กล่าวว่า นอกจากนี้ศาลยังใช้พจนานุกรมของต่างประเทศ ว่าความหมายตามในคำฟ้องหมายถึงอะไร ตนไม่ขอลงรายละเอียด แต่รับฟังได้ว่าความหมายดังกล่าวไม่ได้หมายถึงพระมหากษัตริย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นองค์ประกอบความผิด องค์ประกอบภายนอก จึงไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 112 และองค์ประกอบที่เป็นการกระทำต้องทำให้เข้าใจว่าหมายถึงบุคคลใด
นายวิญญัติ กล่าวว่า ศาลยังเห็นว่าพยานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ของฝ่ายจำเลย มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ได้แปลความและพยานที่จำเลยอ้างทั้งหมด ตั้งแต่ต้นนายทักษิณก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นอยู่แล้ว จึงเป็นภาระการพิสูจน์ของฝ่ายโจทก์ ทั้งการนำคลิปวิดีโอมา การแปลความ น่าเชื่อถือหรือไม่ การสอบสวนในอดีตว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่ามีความกังวลใจการอุทธรณ์ชั้นต่อไปหรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า คดีนี้ยกฟ้อง การอุทธรณ์เป็นหน้าที่ของอัยการเป็นโจทก์ จะพิจารณาว่ามีประเด็นอะไรจะอุทธรณ์หรือไม่ จะอุทธรณ์ประเด็นใดบ้าง มักจะอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ถ้าข้อกฎหมายยังเห็นไม่ตรงกัน อาจจะอุทธรณ์ได้ แต่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงค่อนข้างชัดแล้ว ไม่กังวลถ้าจะอุทธรณ์หลังจากนี้
เมื่อถามว่าภายหลังจากศาลมีคำสั่งยกฟ้อง นายทักษิณมีท่าทีอย่างไร นายวิญญัติ กล่าวว่า นายทักษิณยิ้มพร้อมกล่าวขอบคุณทีมทนายความ พร้อมบอกว่าหลังจากนี้จะได้ทำคุณประโยชน์และทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่
ส่วนบรรยากาศการฟังคำพิพากษา นายทักษิณมีท่าทางเรียบเฉย ใช้สมาธิฟังคำพิพากษาของศาล เมื่อศาลอ่านถึงท่อนพยานโจทก์ไม่มีนำหนักเพียงพอ นายทักษิณจึงยิ้มและดีใจ เป็นเรื่องปกติของผู้ตกเป็นจำเลย โดยเฉพาะข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหานำมาเล่นงานนายทักษิณ เจ้าตัวตกเป็นเหยื่อ ตอนนี้ถือว่าได้พิสูจน์ตัวเอง เดินเข้าสู่กระบวนการเต็มที่ ผลก็ออกมาตามที่เห็น
เมื่อถามว่าการยกฟ้องครั้งนี้เป็นไปตามพยานหลักฐาน ไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานหรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า พูดได้เต็มปากในฐานะทนายความของนายทักษิณว่า ศาลนำคำถามค้านของจำเลยไปพิจารณาประกอบกับพยานของโจทก์จำนวนมาก นึกย้อนกลับไปก็ดีใจว่าได้ทำเต็มที่แล้ว หลายคนจับตามองว่าสาระสำคัญคืออะไร ตนอาจจะเปิดเผยในอนาคตอันใกล้
เมื่อถามว่าคดีนี้เกี่ยวกับมาตรา 112 เช่นเดียวกับ คดีมาตรา 112 ที่ประชาชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดนมาตรานี้เล่นงานเช่นเดียวกัน จะมีการนำไปเปรียบเทียบกันหรือไม่ นายวิญญัติกล่าวว่า มาตรา 112 เป็นที่จับตาหรือไม่ มองว่าเรื่องที่จับตาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทย ประเทศไทยอยู่ได้เพราะการเมือง พยายามทำให้การเมืองเป็นปัญหา การฟ้องคดี 112 ก็เป็นส่วนหนึ่ง และผู้มีอำนาจรัฐก็นำมาตรานี้มาใช้กับผู้เห็นต่าง ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่โดนคดี 112 ทุกคนจะต้องได้รับความเห็นใจ แต่อยากให้แยกการกระทำของแต่ละคนที่โต้แย้งในสภาว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย เป็นเรื่องของการตีความ ส่วนใหญ่มาตรา 112 ถูกนำมาใช้ในทางการเมือง
เมื่อถามว่าหลังจากนี้นายทักษิณจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า ตอนนี้ข้อหานี้ยกฟ้องแล้ว ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ คำสั่งขออกนอกประเทศหลังจากนี้ทีมทนายความจะยื่นคำร้องเพิกถอนในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน ส่วนการเดินทางไปในช่วงนี้หรือไม่นั้น นายทักษิณคงไม่เดินทางไปในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน
เมื่อถามว่าภายหลังจากนี้มีอะไรอยากฝากถึงสังคมว่าภายหลังจากยกฟ้องแล้ว สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ สังคมจะกังวลว่าจะมีการหลบหนีก่อนนัดฟังคำสั่งคดีชั้น 14 หรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า นายทักษิณยืนยันว่าจะเข้าฟังการนัดฟังคำสั่งคดีชั้น 14 อย่างแน่นอน