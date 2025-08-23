ทัพภาค 1 แจง ปมรื้อรั้วลดหนาม เป็นข้อเสนอกัมพูชาฝ่ายเดียว ไม่ถูกระบุใน RBC

ทภ.1 แจงปม รื้อรั้วลวดหนามฝ่าย เป็นข้อเสนอฝ่ายเดียวกัมพูชา ไม่ถูกระบุ ข้อหารือ RBC ทั้งสองฝ่าย ด้าน มทภ.1 โยน GBC-JBC ดำเนินการ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงข้อเท็จเรื่องการรื้อเครื่องกีดขวางจากการผลการประชุม RBC สมัยวิสามัญ
ตามที่ปรากฏเอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำเร็จการเจรจาระหว่างกัมพูชาและไทย จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) สมัยวิสามัญ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย ของภูมิภาคทหารที่ 5 ประเทศกัมพูชา ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏข้อความบางส่วนในประเด็นเรื่อง “ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงหารือถึงมาตรการปฏิบัติเพื่อจัดการกับลวดหนาม ยางรถยนต์ และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาความยากลำบาก อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย และลดผลกระทบต่อการดำรงชีพโดยเร็วที่สุด”
กองทัพภาคที่1 ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงคำกล่าวฝ่ายเดียว ที่ไม่ได้เป็นข้อหารือในการจัดทำบันทึกเอกสารข้อตกลงของคณะกรรมการฯ และคณะเลขานุการฯ ทั้งสองฝ่าย แต่ปรากฏอยู่ในคำกล่าวของ รอง ผบ.ทบ./ผบ.ภท.5/ประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ฝ่ายกัมพูชา โดยในช่วงการกล่าวเปิด มีประเด็นสำคัญเรื่อง “การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ในพื้นที่ MOU ปี 2543 ควรดำเนินการให้ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองประเทศกัมพูชา – ไทย หารือ”
และในช่วงการกล่าวปิดการประชุม มีประเด็นสำคัญเรื่อง “การรื้อแนวรั้วลวดหนาม ยางรถยนต์ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ”
ทั้งนี้ มทภ.1ในฐานะประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ฝ่ายไทย ได้กล่าวตอบในประเด็นดังกล่าวในช่วงปิดการประชุม โดยสรุปใจความสำคัญ คือ “เรื่องข้อหารือต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบันทึกเอกสารข้อตกลงของ คณะกรรมการ และคณะเลขานุการฯ ของทั้งสองฝ่าย ขอให้นำไปหารือในการประชุมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เพื่อนำไปดำเนินการในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ต่อไป”
