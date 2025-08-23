เด็จพี่ ฟาดพวกขาประจำ ทำตัวเป็นศาลเตี้ย คาดผลคดีนายกฯอิ๊งค์ ย้ำ ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า

เด็จพี่ ฟาดขาประจำขู่ศาลห้ามตัดสินคดี นายกฯ อิ๊งค์ ฝืนความรู้สึก แตะเบรกอย่าใช้ความแค้น สนองแค่ความสะใจตัวเอง งงก่อนหน้าเรียกร้องทุกคนเคารพศาล แต่ฟาดงวงฟาดงาเมื่อไม่พอใจ แนะทำใจร่มๆ รอฟังคำตัดสิน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลังจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และรมว.วัฒนธรรม เข้ารับการไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงวันที่ 21 สิงหาคม ศาลอาญายกฟ้องคดีมาตรา 112 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ วันที่ 22 สิงหาคม พวกขาประจำ ฝ่ายตรงข้ามไม่หวังดี ยังไม่เลิกพฤติกรรมเดิมๆ โดยเฉพาะพวกไม่หวังดี อินฟลูเอนเซอร์ขาป่วน นักการเมือง นักกฎหมายบางคน ออกมาฟันธง ทำให้ผู้คนในสังคมเห็นว่าคดีของนางสาวแพทองธาร ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวันที่ 29 สิงหาคม จะไม่เป็นผลดีต่อนายกฯ และรัฐบาล ใช้อคติชี้นำสังคมมากกว่าข้อเท็จจริง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ยิ่งแล้วใหญ่ ไปปราศรัยคดีวันที่ 29 สิงหาคม หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาฝืนความรู้สึก จ้องจะปลุกระดมมวลชนให้ลงถนนมาไล่ศาล ตนมองว่าชักจะไปกันใหญ่แล้ว หาหลักอะไรยึดไม่ได้เลย
นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า พวกนักเคลื่อนไหว ขาประจำทั้งหลาย เรียกร้องนายทักษิณกลับประเทศ ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม เมื่อท่านกลับมาต่อสู้คดีม.112 คดีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ ยังไม่พอใจ พวกท่านก็บอกเองให้ทุกคนเคารพศาล น้อมรับคำวินิจฉัย แต่นี่ยังไม่ทันอะไร นายทักษิณรอดคดี 112 มาฟันธงล่วงหน้า ฟาดงวงฟาดงาใส่คดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ไม่รอดแน่ คดีนางสาวแพทองธารท่านเข้ารับการไต่สวน ศาลไม่ถ่ายทอดสดเพราะเป็นเรื่องความมั่นคง บางคนมาติติงปลุกระดม ลุกลามว่าจะต้องตัดสินตามความต้องการของตัวเอง มันใช้ไม่ได้ ไปบอกมีดีลลับบ้าง ไปคาดการณ์ผลตัดสินล่วงหน้า ทำตัวเป็นศาลเตี้ย ไปชี้นำสังคมให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาผิดไปแล้ว อย่าปล่อยให้อคติมาครอบงำจิตใจมากนัก คดีของนายกฯ วันที่ 29 สิงหาคม ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ผลจะออกมาเป็นอย่างไร พวกนักปราศรัย ฝ่ายแค้นเอาแต่ความสะใจตัวเอง พูดเลยธงไปมาก ระวังมวลชนที่มาร่วมด้วยจะหนีหาย รับไม่ได้กับการไม่มีหลักอะไรเลย เอาแต่ความสะใจอย่างเดียว ต้องการให้ประเทศปั่นป่วนวุ่นวาย ถอยหลัง ไม่เป็นประชาธิปไตย เกิดการปฏิวัติยึดอำนาจอีกครั้ง ถึงจะพอใจใช่หรือไม่
นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า หลังมีคำตัดสินคดีของนายทักษิณวันที่ 22 สิงหาคม หุ้นปิดบวกกว่า 8 จุด ดัชนีทะยานไปที่ 1253 สะท้อนนักลงทุนคลายความกังวลการเมือง ตอบรับในทิศทางบวก ปัญหาชายแดนไทย กัมพูชาสงบลงไปมาก เข้าสู่กระบวนการเจรจา การเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาปากท้อง พรรคร่วมรัฐบาลมีเสถียรภาพแข็งแกร่ง รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้าแก้ปัญหาของประชาชนไม่หยุด แต่ยังมีพวกจ้องจะฉุดรั้ง คอยขัดขวาง เล่นการเมืองทั้งในสภา นอกสภา เพื่อสนองความต้องการทางการเมืองของตัวเอง
นายพร้อมพงศ์ กล่าวอีกว่า คดีที่รอศาลตัดสิน น.ส.แพทองธาร 29 สิงหาคม คดีนายทักษิณวันที่ 9 กันยายนไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ระหว่างนี้ควรรอคำวินิจฉัยของศาลออกมาให้เรียบร้อย สงบปากสงบคำ อย่าร้อนรนเกินไปนัก ไม่อยากให้นักปราศรัยบางคนต้องคดีหมิ่นศาล ข่มขู่ศาล บ้านเมืองมีขื่อมีแป จะให้ทุกคนตอบสนองความสะใจ ความต้องการของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ ระหว่างนี้ทำใจร่มๆ ตั้งสติ อย่าให้ความแค้นส่วนตัวมาเป็นตัวชี้นำ แล้วมารอฟังคำตัดสินอีก 2 สำคัญไปพร้อมกัน