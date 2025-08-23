วิสุทธิ์ ยันอิ๊งค์ สู้แน่ จนถึงวันวินิจฉัย มั่นใจหลังผ่านไต่สวน ยันเจตนาดีต่อบ้านเมือง

“วิสุทธิ์” ยัน “อิ๊งค์” สู้ต่อจนถึงวันศาล รธน.ตัดสิน ไม่ชิงลาออกก่อนออก มั่นใจนายกฯ มีเจตนาดีต่อบ้านเมือง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ พรรคเพื่อไทยมีการเตรียมวอร์รูมติดตามสถานการณ์หรือไม่ว่า ตอนนี้ยังไม่มี ซึ่งกำลังใจของ ส.ส.ในพรรคเชื่อมั่นในตัวของนายกฯ ว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรต่อประเทศชาติบ้านเมือง มีความปรารถนาดี
เมื่อถามว่ามั่นใจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา น.ส.แพทองธารชี้แจงตอบข้อซักถามต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ก็มีความมั่นใจว่าท่านมีเจตนาดี ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร ตนเจอท่านที่มาสภา ยิ้มแย้มแจ่มใสมีกำลังใจดี พวกเรา ส.ส.ก็ได้ให้กำลังใจท่าน
เมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่า น.ส.แพทองธารจะไม่ลาออกจากตำแหน่งก่อนวันตัดสินคดีในวันที่ 29 ส.ค.นี้ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ตนยังยืนยัน ไม่มีเรื่องนี้ ตนไม่เคยได้ยิน
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธารจะสู้ต่อจนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า แน่นอน
