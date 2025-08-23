ภูมิธรรม ตั้งคกก.ขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย มท. ขีดเส้นงานเร่งด่วน 3 เดือน เป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 8 Quick Wins ของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข” ซึ่งได้มอบแนวทางให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจนกลไกมหาดไทยทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนว่า
ตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน รวมถึงติดตามการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นประธานกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงประธานคณะทำงานและที่ปรึกษาในแต่ละด้าน ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งจะทำให้เกิดการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูล รวมถึงติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก 15 วัน หรือทันทีเมื่อมีสถานการณ์เร่งด่วน
นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ตนพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 ท่าน มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยในเชิงรุก มีระบบ monitor ติดตามใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐที่ทันสมัย ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ไร้ทุกข์ คลายกังวล และดำรงชีวิตในสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน