แกนนำพท.มั่นใจ อิ๊งค์ ได้ไปต่อ ปมคลิปเสียงคุยฮุนเซน ยันไม่ชิงไขก๊อก พร้อมแถลงปิดคดี 25 ส.ค.นี้

แกนนำพท.มั่นใจ”อิ๊งค์”ได้ไปต่อปมคลิปเสียงคุยฮุนเซน ยันไม่ชิงไขก๊อก พร้อมแถลงปิดคดี 25 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการยื่นคำแถลงปิดคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ว่าทีมกฎหมายของน.ส.แพทองธาร จะรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อจัดทำเป็นคำแถลงปิดคดี โดยจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 25 สิงหาคม
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่ระบุว่า น.ส.แพทองธาร จะยื่นลาออกจากตำแหน่งนายกฯ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นพ.พรหมินทร์กล่าวยืนยันว่านายกฯไม่ยื่นลาออกแต่อย่างใด ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ขอสื่ออย่านำประเด็นดังกล่าวไปขยายความต่อเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 น. และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น.
ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันว่า รัฐบาลมั่นใจ นายกฯสามารถชี้แจงได้และจะมีข่าวดีในวันดังกล่าว การยกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร คดีม.112 ถือเป็นการทำให้ทุกข้อกล่าวหาที่ผ่านมาได้รับความกระจ่าง ศาลวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และกลายเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่สมาชิกพรรค เพราะนายทักษิณคือผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อไทย และเคยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยในอดีต
นายประเสริฐกล่าวว่า ส่วนที่ยังเหลืออยู่อีก 2 คดี ได้แก่ คดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธารและคดีชั้น 14 ของนายทักษิณ หลายฝ่ายมองว่าอาจส่งผลกระทบหนักนั้น พรรค พท.ยังมั่นใจจะได้รับข่าวดีเช่นกันและเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรม สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แน่นอน โดยความมั่นใจมาจากการที่ น.ส.แพทองธารไปชี้แจงต่อศาลด้วยความบริสุทธิ์ใจ หากพิจารณาโดยตรงจะเห็นว่า น.ส.แพทองธารไม่มีเจตนาทำให้ประเทศเสียหาย ตรงกันข้ามนายกฯได้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
เมื่อถามว่า ถ้าผลคำวินิจฉัยไม่เป็นไปตามคาดจะมีแผนสำรองไว้อย่างไร นายประเสริฐกล่าวว่า ยังไม่มีแผนสำรอง ส่วนความเป็นไปได้ในการยุบสภานั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น กรณีงบประมาณไม่ผ่านการพิจารณาวาระ 2-3 แต่ขณะนี้ไม่พบปัจจัยใดที่จะนำไปสู่การยุบสภา
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าว น.ส.แพทองธารอาจลาออกเพื่อยุติคดี นายประเสริฐกล่าวยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เพราะการที่นายกฯเดินทางไปชี้แจงต่อศาลก็คือการพิสูจน์ตัวเองแล้วในอีกทางหนึ่ง เมื่อถามถึงความพร้อมของนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย(พท.) หาก น.ส.แพทองธารต้องพ้นตำแหน่งนายกฯ นายประเสริฐกล่าวเพียงว่า ขอให้ถึงจุดนั้นก่อน ขอย้ำว่าขณะนี้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว