เผย 7 จว.สถานการณ์ปกติ แต่ยังติดตามใกล้ชิด เหตุพบละเมิดข้อตกลงหยุดยิง-ออตตาวาต่อเนื่อง

โฆษกรัฐบาล เผย สถานการณ์ 7 จังหวัดปกติ แต่ยังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เหตุยังพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง GBC – สนธิสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง ย้ำกองทัพพร้อมตลอดเวลา
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด ว่า ยังคงปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลัง และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในบางพื้นที่
ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีหลักฐานชัดเจนว่า กัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และผลการประชุม GBC เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา และสนธิสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ (23 สิงหาคม) กองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานว่า ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 บริเวณทิศตะวันตกของเนิน 350 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ที่ทหารกัมพูชาได้ลักลอบเข้ามาวาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบวัตถุระเบิดเพิ่มเติม ได้แก่ กับระเบิด PMN-2 จำนวน 2 ลูก (รวมเป็น 3 ลูก) ลูกระเบิด ค.ด้าน จำนวน 2 ลูก และตะปูเรือใบอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐาน และเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดออกจากพื้นที่แล้ว
“รัฐบาลจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาใกล้ชิด และพร้อมตอบโต้ทั้งทางการทูตและความมั่นคงอย่างเหมาะสม รวมถึงจะมีการชี้แจงให้ประชาคมระหว่างประเทศรับรู้ถึงการกระทำของกัมพูชาที่ ละเลยและละเมิด ข้อตกลงทั้ง 3 ส่วนข้างต้น” นายจิรายุ ระบุ