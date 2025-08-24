กองทัพอากาศ ชื่นชม ผ้าไทยลายกริพเพน สะท้อนวัฒนธรรมปกป้องแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม กองทัพอากาศไทย ได้โพสต์ผ่านเพจ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force ชื่นชมและขอบคุณกำลังใจจากประชาชน รังสรรค์ผลงานบนลายผ้าไทย ลายกริพ ตั้งชื่อ “แม่ย่านางกริพเพน”
โดยระบุว่า “ความเเข็งแกร่งที่งดงามภายใต้ผืนผ้าไทยลาย ‘แม่ย่านาง #Gripen’ เสมือนการ #รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว
แนวคิดนี้ เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจาก กริพเพน เครื่องบินขับไล่ผู้พิทักษ์แผ่นดินไทย ถูกถ่ายทอดลงบน ผ้าไหมสุรินทร์ อันเลื่องชื่อ
ผสาน ‘ความแข็งแกร่ง’ ของนักรบกับ ‘ความงาม’ แห่งภูมิปัญญาไทยได้อย่างทรงพลัง ภายใต้ Concept ‘แม่ย่านางกริพเพน’ ศิลป์และศรัทธาได้รวมเป็นหนึ่ง ที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความงดงามทางวัฒนธรรม แต่ยังประกาศถึง ความกล้าหาญและหัวใจนักสู้ของชนชาติไทย
นี่คือผลงานที่ย้ำเตือนว่า ไทยมิได้มีเพียงกำลังปกป้องผืนแผ่นดิน แต่ยังรักษารากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามไว้คู่กัน เพื่อบอกชัดแก่โลกว่า… เราคือประเทศไทยผู้สืบสานวัฒนธรรม ที่จะไม่มีวันให้ใครมาย่ำยี
กองทัพอากาศขอบคุณกำลังใจจากประชาชนผ่านการรังสรรค์ผลงานบนลายผ้าไทย ข้อมูล/ผลงาน จาก เพจกรุงเก่าของชาวสยาม และ คุณ Kamon Wan”