มทภ.2 แสดงความเสียใจ พลทหารพิทยุตม์ เสียชีวิต ยันดูแลครอบครัวตามสิทธิกำลังพลเต็มที่

แม่ทัพภาคที่ 2 แสดงความเสียใจ พลทหาร”พิทยุตม์ โสดา” พลทหารหาญใจกล้าที่ เถียงหญิงเขมร โมนิก้า เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัว ขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่ปราสาทตาเมือนธม ชี้ สิทธิกำลังพลได้เต็มที่ เพราะอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลทหาร พิทยุตม์ โสดา หรือน้อย หรือที่ชาวโซเชียลรู้จักกันในชื่อ “น้องยักษ์” สังกัด ร.23 พัน 4 ประจำการอยู่ที่ปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพลทหารที่เคยปรากฏเป็นข่าวโต้เถียงกับหญิงชาวกัมพูชาที่ชื่อโมนิก้า ที่ปราสาทตาเมือนธมก่อนเหตุการณ์การสู้รบไม่นานนักได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (23 ส.ค.68) ภายในห้องน้ำบริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือนธม ด้วยอาการวูบจากโรคประจำตัว
ซึ่งเพื่อนๆ ทหารระบุว่า พลทหารพิทยุตม์มีโรคประจำตัวและเคยอาเจียนออกมาเป็นเลือดก่อนหน้านี้ ก่อนจะถูกนำตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและรับยามารับประทานทาน และต้นสังกัดให้พักรักษาตัวจนกว่าอาการจะทุเลา
แต่พลทหารพิทยุตม์ไม่ยอม บอกเป็นห่วงเพื่อนๆ ที่สถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ ขอมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
อย่างไรก็ตามเกิดอาการวูบเสียชีวิตดังกล่าว สร้างความเศร้าเสียใจต่อเพื่อนๆ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันที่ชายแดน รวมถึงชาวโซเชียลที่ทราบข่าวต่างโพสต์แสดงอาลัยกันเป็นอย่างมาก
ด้าน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องพลทหารพิทยุตม์ โสดา ซึ่งตนได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงจากพื้นที่แล้ว การเสียชีวิตของพลทหารพิทยุตม์ เกิดจากอาการเจ็บป่วยที่สะสมมาจากการทำหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยชายแดยไทย-กัมพูชา ที่ปราสาทตาเมือนธม แต่ยังไม่มีการปะทะกันจนกระทั่งถึงปัจจุบันน้องพลทหารพิทยุตม์ก็ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างดี
ทั้งนี้ สิทธิกำลังพลต่างๆ ก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ เพราะถือว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
ด้าน พ.ต.หญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผู้ช่วยโฆษก กองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของพลทหาร พิทยุตท์ โสดา กำลังพลสังกัด กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18.15 น. โดยพบร่างผู้เสียชีวิตภายในห้องสุขา บริเวณหน้าปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พลทหาร พิทยุตท์ โสดา อายุ 20 ปี เป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 1/67 จากการสมัครใจเข้ามารับราชการในโครงการพลทหารออนไลน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็กที่ 2 หมวดปืนเล็กที่ 1 สังกัด กองร้อยทหารราบที่ 211 กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติเสพยาเสพติด ไม่มีภาวะความเครียด ไม่พบบาดแผล และไม่พบการทะเลาะวิวาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด โดยรอผลชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพลทหาร พิทยุตท์ โสดา และขอเชิดชูในความเสียสละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ กองทัพบกดำเนินการแจ้งให้ญาติทราบแล้ว และจะให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลอย่างครบถ้วนเต็มที่ตามสิทธิและระเบียบที่ราชการกำหนด