บิ๊กป้อม หนุนทบทวน MOU43-44 ลั่นยึดประโยชน์ชาติ -ปชช. เป็นหลัก
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอของพรรคการเมืองให้ทบทวนและยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ปี 2543 และปี 2544 ว่า “ผมเห็นด้วย กับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ถ้าจะมีการทบทวน หรือแม้แต่ยกเลิก เอ็มโอยูปี 43 และปี 44 ที่มีมานานแล้ว เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยไม่เสียประโยชน์ ผมในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็พร้อมสนับสนุน และขอยืนหยัด เอาผลประโยนช์ของชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด สุดท้ายขอฝากกำลังใจให้น้องๆทหารในแนวหน้าทุกคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ ในการรักษาอธิปไตยของชาติ จงปลอดภัย และขอให้น้องๆ ทำเพื่อเกียรติภูมิของกองทัพ ประเทศชาติ เป็นสำคัญ”