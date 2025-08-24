ทัพเรือ จัดลอยอังคาร ทหารกล้า ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ชายแดนไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.68 กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการและกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การสนับสนุนเรือ กร.702 และ กร.704 นำญาติของพลเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 ครอบครัว ไปประกอบพิธีลอยอังคารอัฐิในทะเล ที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สำหรับครอบครัวที่เข้าร่วมประกอบพิธี ประกอบด้วย ครอบครัวประชัน ซึ่งสูญเสีย นางสาวรุ่งรัศ เด็กหญิงทักษพร และเด็กชายพงศภัค ประชัน ครอบครัวเด็กชายกิตติศักดิ์ คำวัง ครอบครัวนางอรุณรัตน์ วันศรี ครอบครัวนายสมศรี ลาภบุญ และครอบครัวนางสาวสาวิตรี อ่อนทรวง
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งในด้านที่พักและการจัดเตรียมเรือสำหรับพิธีลอยอังคาร เพื่อให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ