กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ถกแก้รธน.ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไอติม ชงเปิด 3 ไฟเขียว ให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่ง

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดเวทีถกแก้รธน.ปฏิรูปองค์กรอิสระ ‘ไอติม’ ชงร่างฯ เปิด 3ไฟเขียวให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ด้าน อดีต กกต. ขัดคอ เตือนอย่าโลภมากไปกลบเสียงสว.เกิน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัดเสวนา LAW LAB : เวทีนำเสนอและรับฟังความเห็น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องการปฏิรูปองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำเสนอร่างฯ กล่าวว่า ด้วยการที่มีองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรม เพื่อมาตรวจสอบและปราศจากการครอบงำจากหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส. และการฮั้วเลือก ส.ว. ล่าช้าแค่ไหนประชาชนเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เราจึงจัดโครงการนี้เพื่อที่จะให้มีการยึดโยงกับประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบองค์กรเหล่านี้ได้มากขึ้น ซึ่งตอนนี้มี 5 ร่างของพรรคประชาชน 4 ร่าง และ 1 ร่างของภาคประชาชนเกี่ยวกับการแก้องค์กรอิสระที่รอเสนอเข้าที่ประชุมสภาเมื่อเปิดสภา
โดยเราอยากให้มีผู้ที่มาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผ่าน 3 หลัก คือ1.มีความหลากหลายมากขึ้น 2.มีความยึดโยงจากประชาชน และ 3.ได้รับการยอมรับว่าทำหน้าที่เป็นกลางจากทุกฝ่าย ซึ่งเน้นในส่วนการได้รับการยอมรับทุกฝ่ายคือเราเสนอ 3 ไฟเขียว คือ ต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา เสียงเกินกึ่งหนึ่งของซีกฝ่ายรัฐบาล และเกินกึ่งหนึ่งของฝ่ายค้าน
ด้าน นายโคทม อารียา อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า อย่าไปออกแบบอะไรให้มันยาก การได้มาก็อย่าไปโลภมาก การเสนอให้ได้มาซึ่งตำแหน่งต้องผ่าน 3 ส่วนดังกล่าวอาจจะไปกลบเสียงของสว.มากไป
ส่วน นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยองค์กรอิสระทมีส่วนและผลต่อการเมือง ดังนั้นพรรคการเมืองจึงอยากเข้ามาแทรกแซง ฉะนั้นถ้าจะแก้ต้องแก้เรื่องขอบเขตอำนาจด้วย ส่วนการรับรองให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนั้น จากที่ให้ทางวุฒิสภาเป็นผู้รับรอง ซึ่งหลายคนมองว่าวุฒิสภาอาจจะไม่ได้ปราศจากการมาจากบ้านใหญ่ ดังนั้นเสนอให้ย้ายจากวุฒิสภามาทางสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด
