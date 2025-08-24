นิพนธ์ ใช้สิทธิเลือกตั้ง สภาทนายความ ณ ศาลจังหวัดสงขลา บรรยากาศคึกคัก

การเมือง

นิพนธ์  ใช้สิทธิเลือกตั้งสภาทนายความ ณ ศาลจังหวัดสงขลา บรรยากาศคึกคัก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 สมัย เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ณ หน่วยเลือกตั้งศาลจังหวัดสงขลา ในฐานะสมาชิกสภาทนายความ

บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก มีสมาชิกสภาทนายความในพื้นที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศค่อนข้างหนาแน่น เจ้าหน้าที่ได้จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของแวดวงวิชาชีพทนายความ ที่จะกำหนดทิศทางการทำงานของสภาทนายความในอนาคต โดยผลการนับคะแนนคาดว่าจะทราบอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นของวันเดียวกัน

 

