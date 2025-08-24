ปชน. ยัน พร้อมยื่นอภิปราย หากนายกฯอิ๊งค์ รอดศาลรธน. ปมคลิปเสียงคุยฮุนเซน

‘พริษฐ์’ ย้ำชัดจุดยืน ปชน. ปมคลิปเสียง นายกฯอิ๊งค์ คุย ‘ฮุนเซน’ ชี้ นายกฯลาออกวันนี้แค่ทางเอาตัวรอด พร้อมเตรียมกลไกสภาตรวจสอบต่อหากศาลวินิจฉัยไม่ให้พ้นเก้าอี้
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ ว่า ถ้าพูดถึงวันที่ 29 ส.ค. จุดยืนของตนและพรรคประชาชนว่าจำเป็นต้องมีการทบทวนเรื่องขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่จะขยายขึ้นมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราสื่อสารชัดเจนมาโดยตลอด ดังนั้นถ้านายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองตามที่ควรจะเป็นเรื่องจะไม่ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่ต้น ตั้งแต่เกิดเรื่องคลิปเสียงทางตนและพรรคประชาชนเราสื่อสารมาโดยตลอดว่านายกฯควรจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ไม่ว่าจะทางการยุบสภา หรือลาออกก็ได้
นายพริษฐ์กล่าวอีกว่า แต่แน่นอนตนได้ฟังคำชี้แจงของนายกฯที่พยายามจะบอกว่า เนื้อหาของคลิปนั้นเป็นเทคนิคการเจรจา แต่เข้าใจว่าอีกมุมประชาชนก็สามารถที่จะถามกลับได้ว่า สิ่งที่คุณอ้างว่าได้พูดคุยกับสมเด็จฯฮุน เซน นั้นเป็นเทคนิคการเจรจา แต่จริงๆ แล้วคิดอีกแบบหนึ่ง แบบนี้จะไม่กังวลหรือว่าการสื่อสารกับประชาชนในทุกวันนี้ก็คือเทคนิคการเอาตัวรอด แต่ความคิดหนึ่งก็เป็นไปตามที่ได้คุยกับสมเด็จฯฮุน เซน ฉะนั้นตนมองว่าพอคำพูดมีการกลับไปกลับมา และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนั่นก็ย่อมกระทบต่อความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อนายกฯ และคิดว่าความจริงที่นายกฯควรจะทำตั้งแต่วันนั้น คือการยุบสภา หรือลาออก
นายพริษฐ์กล่าวว่า วันที่ 25 ส.ค. วันแถลงปิดคดีนั้น เราไม่ได้มองแค่คำชี้แจงต่อศาล แต่เรามองถึงคำอธิบายของนายกฯในทุกบริบทที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วในวันที่ 29 ส.ค.ก็จะมี 2 แนวทางคือ ศาลวินิจฉัยให้นายกฯพ้นจากตำแหน่ง และไม่ให้พ้นจากตำแหน่ง ถ้าเป็นในกรณีไม่วินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง ตนมองว่าเรื่องก็จะกลับมาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเราจะใช้กลไกสภาอย่างไรในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายกฯ ทั้งในบริบทของคลิปเสียง หรือบริบทอื่นๆ ที่ผ่านมา ซึ่งกลไกไม่ว่าจะเป็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 หรือการอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 152 ซึ่งเป็นกลไกและเครื่องมือที่ฝ่ายค้านสามารถทำได้ แต่ถ้านายกฯถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกนายกฯคนใหม่ จุดยืนของพรรคประชาชนอะไรที่เราเคยพูดไปแล้วก็ยังคงยืนยันจุดยืนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อถามว่า ในกรณีที่นายกฯลาออกก่อนวันที่ 29 ส.ค. นายพริษฐ์กล่าวว่า ตนคิดว่านายกฯ ณ วันนี้จนถึงวันที่ 29 ส.ค. ตัดสินใจลาออก นั่นชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจลาออกเพื่อเอาตัวรอด ความจริงสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ คือการลาออกเพื่อการรับผิดชอบต่อประชาชน ดังนั้นส่วนตัวถ้าวันนี้นายกฯลาออกนั่นเป็นการลาออกเพื่อเอาตัวรอด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบเสี่ยอพาร์ตเมนต์บางแสน จ่ายเช็คเด้งหนี้เงินกู้ 150 ล้าน อึ้ง หนีหมายจับ 31 คดี
- พระก๊งเหล้า คว้าขวดฟาดศีรษะลูกศิษย์วัดดับ ก่อนเผ่นหนี ยังจับตัวไม่ได้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเผยพฤติกรรม
- ยิมนาสติกฟิลิปปินส์-อินโดฯ ขอฝึกไทย หวังล้วงตับแย่งทองซีเกมส์
- จิรายุ ยัน เป็นคลิปบิดเบือน ตุลาการศาลบอกอิ๊งค์ ‘นั่งลงลูก’ อัด ‘ชวน’ อาจยังไม่ได้ฟังคลิปจริง