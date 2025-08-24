เศรษฐา โพสต์ภาพร่วมเฟรม นายกฯอิ๊งค์ เผยเจอกันโดยบังเอิญ ก่อนชวนดื่มกาแฟร้านลูกสาว

เศรษฐา โพสต์ภาพร่วมเฟรม อิ๊งค์-สามี เผยเจอกันโดยบังเอิญ ก่อนชวนดื่มกาแฟร้านลูกสาว
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพผ่านแอ๊กเคาต์ X ซึ่งเป็นภาพร่วมเฟรมกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และ น.ส.ชนัญดา ทวีสิน ลูกสาวนายเศรษฐา บริเวณหน้าร้าน BEANS (บีนส์) ซึ่งเป็นร้านกาแฟของ น.ส.ชนัญดา ลูกสาวนายเศรษฐา
โดยนายเศรษฐาระบุข้อความว่า “เจอกันโดยบังเอิญที่สยามพารากอน เลยชวนท่านนายกมาดื่มกาแฟที่ Beans ผมเลยถือโอกาสทานเครื่องดื่มยอดนิยม best selling…. Dirty”
เจอกันโดยบังเอิญที่สยามพารากอนเลยชวนท่านนายกมาดื่มกาแฟที่ Beans ผมเลยถือโอกาสทานเครื่องดื่มยอดนิยม best selling…. Dirty pic.twitter.com/b68BM59bOb
— Srettha Thavisin (@Thavisin) August 24, 2025
