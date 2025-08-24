อัศจรรย์! พระอาทิตย์ทรงกลด ขณะเปลี่ยนเสาธงชาติใหม่บนยอดภูมะเขือ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) ได้ทำการก่อสร้างเสาธงชาติใหม่ ให้เป็นมาตรฐานและมีความสวยสง่า โดยใช้เสาสแตนเลสถาวร โดยชุดทหารช่าง ช.พัน.6 พล.ร.6 กับ กำลังพล พัน.ร.11 ร่วมกันสร้าง 3 วัน 3 คืน ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาระหว่างการติดตั้งเสาธง บนยอดภูมะเขือ เป็นที่น่าอัศจรรย์ เมื่อเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดฉายแสงอยู่บนยอดเสาธงชาติไทย นานนับ 10 นาที
ก่อนที่ ผบ.พัน.ร.11, ผบ.ช.พัน.6 พล.ร.6 ผบ.หน่วยในพื้นที่ และกำลังพลชุดทหารช่าง ร่วมเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา