‘อิ๊งค์’ ยื่นปิดคดี ‘คลิปฮุนเซน’ วันนี้ พท.เชื่อไม่ผิด ชี้สัญญาณดี-มั่นใจไปต่อ วุฒิฯนัดถกญัตติ เอ็มโอยู
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการพิจารณาคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธารและสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
ทั้งนี้ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยาน จำนวน 2 ปาก คือ นายกรัฐมนตรีและนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมแล้วนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีเสนอต่อศาลภายในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ หากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าไม่ติดใจยื่น และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 น. และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น.
ขณะที่ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมว่า
ส.ส.ของพรรคทุกคนมั่นใจนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำผิดในคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ไม่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ ไม่ได้อยากให้ไทยรบกับกัมพูชา ส.ส.ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงวันตัดสินคดี ไม่ได้ทำผิดจะลาออกทำไม ส.ส.พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และเชื่อว่ายังมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานต่อได้ แต่มีคนปล่อยข่าวมาตลอด เป็นจินตนาการของฝ่ายตรงข้าม
เมื่อถามว่ายังไว้ใจพรรคร่วมรัฐบาลได้ใช่หรือไม่ว่าจะไม่ตลบหลังไปสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นที่ไม่ใช่พรรค พท. นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไว้ใจได้ มั่นใจไม่มีการตลบหลังพรรค พท. ที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลก็โหวตลงมติทุกเรื่องไปในทิศทางเดียวกันตลอด เช่น การลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เสียงโหวตรัฐบาลไปทางเดียวกัน ไม่มีปัญหา แม้รัฐบาลจะมีเสียงปริ่มน้ำก็ไว้ใจกันได้คอยประคองกันไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา วันที่ 25-26 สิงหาคม มีวาระพิจารณาที่น่าสนใจ โดยวันที่ 26 สิงหาคม คือ ญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกเอ็มโอยู 2543 และเอ็มโอยู 2544 เพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เสนอโดย พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ส.ว. และคณะ สาระสำคัญเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยอย่างยั่งยืน