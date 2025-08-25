อย่าหลงเชื่อกระพี้! สมชาย ยัน ‘นั่งลงลูก’ เฟคนิวส์ แนะควรติดตามแก่นของการพิจารณาคดี
จากกรณีที่โลกออนไลน์ เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวคำสาบานตน ในวันสืบพยานปมคลิปเสียง หลังจากที่กล่าวจบ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่ง “นั่งลงลูก” ซึ่ง โฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่า ข่าวดังกล่าวเป็นการบิดเบือน เพราะในความจริงแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พูดว่า “นั่งลงครับ”
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายสมชาย แสวงการ อดีต ส.ว. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวผ่านเพจ “สมชาย แสวงการ”
แจ้งเพื่อทราบครับ
- คำว่า “นั่งลงลูก”เป็นข่าวปลอม
- คำว่า“นั่งลงครับ”เป็นคำที่ถูกต้อง
สังคมไทยควรติดตามแก่นของการพิจารณาคดี
พึงอย่าหลงเชื่อกระพี้
เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ยึดหลักนิติธรรม จะผดุงความยุติธรรม รักษาเอกราชอธิปไตย รักษาประเทศชาติให้ดำรงอยู่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้คงมั่นสถาวรสืบไปครับ
#เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม
#เชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. สมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญ
