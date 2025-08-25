ลิณธิภรณ์ เตือนหยุดชี้นำ ยัน นายกฯอิ๊งค์ เคารพศาลรธน. ไม่เลี่ยงการตรวจ คือความสง่างามสูงสุด

‘ลิณธิภรณ์’ เตือนหยุดชี้นำ ชู ‘นายกฯอิ๊งค์’ สง่างาม เคารพศาลรธน. พิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์ ไม่เลี่ยงการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีการกล่าวโทษ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และ รมว.วัฒนธรรมว่าไม่สง่างาม หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ผิดในคดีคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับสมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาว่า ยืนยันว่านายกฯแพทองธารเป็นผู้นำที่เคารพหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรมมาโดยตลอด ไม่เคยหลีกเลี่ยงหรือใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แต่ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทุกประการ ถือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างแท้จริง เพื่อพิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร ที่มุ่งแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
“ดิฉันอยากฝากไปถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าฝักใฝ่ฝ่ายใดก็ตาม ที่พยายามชี้นำเหนือกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ยุติการกระทำทันที ดิฉันเชื่อมั่นว่าการที่นายกฯแพทองธารยืนหยัดต่อหลักนิติรัฐ พร้อมเข้าสู่การตรวจสอบตามกลไกกฎหมาย คือความสง่างามสูงสุดของผู้นำประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าว
