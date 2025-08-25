โพล เผย ปชช. 68.1% ไม่เห็นด้วย ให้ทหารเป็นนายกฯ 36% ชี้ทหารอยู่คู่ปชต.ได้ แต่ต้องลดอำนาจ

โพล เผย ผลสำรวจ ‘ประชาชน’ 68.1% ไม่เห็นด้วย ให้ทหารดำรงตำแหน่ง นายกฯ ชี้ ควรทำหน้าที่รักษาสันติภาพความมั่นคง 19.9% ด้าน 36% ชี้ทหารอยู่คู่ระบอบประชาธิปไตยได้ แต่ต้องลดอำนาจ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เผยแพร่ผลสำรวจความเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 22 ส.ค.68 จากการสำรวจประชาชน 1,500 คน ทั่วทุกภูมิภาค โดยได้สอบถามเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของทหาร และความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี”
โดยสอบถามประชาชนว่า “เห็นด้วยหรือไม่ กับการที่ทหารจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี” ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนผู้ให้สำรวจ ระบุว่า
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 68.1%
- ยังไม่แน่ใจ 27.6%
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.3%
ส่วนคำถามถึงหน้าที่หลักของทหาร คืออะไรบ้าง ได้คำตอบว่า
- ร่วมมือกับนานาชาติด้านความมั่นคงและการรักษาสันติภาพ 19.9%
- ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติจากภัยคุกคามภายนอก 19%
- รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 18.7%
- ช่วยเหลือประชาชนในยามภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 11%
- สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ 10.7%
- ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายภัยความมั่นคง 9.1%
- สนับสนุนภารกิจทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 7.9%
- สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 1.7%
- อื่นๆ 1.9%
สำหรับคำถามถึงมุมมองความเห็น ว่า “ท่านเชื่อว่าสถาบันทหารกับประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่?” ผู้ให้สำรวจให้คำตอบว่า
- ได้ แต่ทหารต้องลดอำนาจ 36%
- ได้อย่างสมดุล 29.1%
- ไม่ได้โดยธรรมชาติ 22.1%
- ไม่มีความเห็น 12.8%
