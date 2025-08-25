ภูมิธรรม ขออย่ากังวล ผู้ว่าฯสระแก้วยันแล้วว่าพูดผิด ปมเอกสารสิทธิ์บ้านหนองจาน 

‘ภูมิธรรม’ ขออย่ากังวล ปม ‘ผู้ว่าฯสระแก้ว’ สื่อสารคลาดเคลื่อน เอกสารสิทธิ์บ้านหนองจาน หลังเจ้าตัวบอกแล้วสื่อสารผิด ลั่นมีหลักฐานก็จบ เพราะความจริงก็คือ ความจริง
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวต่อหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน หรือ IOT ว่า บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อ้างเป็นพื้นที่ป่า และทำให้ฝ่ายกัมพูชา นำคำพูดดังกล่าวไปแอบอ้างว่า ไม่ใช่พื้นที่ของประเทศไทยนั้น
นายภูมิธรรมกล่าวว่า อย่าไปกังวลเรื่องนี้ผู้ว่าได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า เป็นการสื่อสารที่ผิด ซึ่งความจริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวมีหนังสือ สค.1 ซึ่งความจริงผู้ว่าฯ อาจหมายถึงโฉนด เรื่องนี้ความจริงก็ความจริง จะไปอ้างอย่างไรก็หยิบความจริงขึ้นมาพูด ถ้าเรามีโฉนด มี สค.1 มีหลักฐาน ไม่ใช่อยู่ๆ มาสร้างตอนนี้ได้ ขออย่าเป็นกังวลกับคำพูด หรือการเคลื่อนไหวทางโซเชียล
ส่วนกรณีที่เป็นการพูดต่อหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวหรือ IOT จะเป็นหลักฐานได้หรือไม่ว่า อาจเป็นการให้ข้อมูลบิดเบือนจากไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่า จะบิดเบือนได้อย่างไร การพูดตรงนั้นทำให้เราเสียประโยชน์ด้วยซ้ำไป แต่เมื่อมีหลักฐานมายืนยัน และบอกว่า พูดผิด มันก็จบ มนุษย์ก็เป็นแบบนั้น
