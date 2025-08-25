กล้าธรรม กำชับ ส.ส.ดูแล ปชช.รับมือฝน จากพายุคาจิกิ สั่ง รายงานพรรค บูรณาการความช่วยเหลือ

กล้าธรรม กำชับ ส.ส.ดูแล ปชช.รับมือฝน จากพายุคาจิกิ สั่ง รายงานพรรค บูรณาการความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวถึงสถานการณ์พายุโซนร้อนคาจิกิ ช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค.นี้ ที่จะส่งผลให้ใน หลายจังหวัดของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ว่า พรรคกล้าธรรม กำชับสส.ของพรรคให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และสิ่งของจำเป็นไว้ล่วงหน้า เช่น ถุงยังชีพ เรือท้องแบน และรถบรรทุกน้ำ และรายงานสถานการณ์เข้ามาที่ส่วนกลางของพรรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับไปยังกรมชลประทานให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเตรียมการป้องกันรับมือได้อย่างทันท่วงทีแล้ว