ปธ.วุฒิสภา พยายามหนีสื่อ ปัดตอบ คำแถลงปิดคดีคลิปเสียงนายกฯ ยันส.ว.ไม่คว่ำงบ’69

‘ประธานวุฒิ’ ชิ่งสื่อ ตอบสรุปสำนวนปิดคดีคลิปเสียง ‘แพทองธาร’ ส่งศาล รธน. ส่วนงบฯ69 ลั่นสภาสูงไม่มีคว่ำ
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ปฏิเสธตอบคำถามกรณีวันนี้ (25 ส.ค.) ส.ว.จะสรุปสำนวนปิดคดีคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ส่งศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ไม่เป็นไรครับ”
เมื่อถามย้ำว่า จะส่งใครเป็นตัวแทนนั้น นายมงคลไม่ตอบและพยายามเดินหนีผู้สื่อข่าว โดยอ้างว่าต้องรีบไปประชุม
ผู้สื่อข่าวจึงถามถึงการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 นายมงคลกล่าวว่า ให้ไปถามสำนักงานเลขาฯ แต่คาดว่าจะเข้าสู่ระเบียบวาระ ในวันที่ 1 หรือ 2 ก.ย.นี้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภาจะคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 นายมงคลกล่าวยืนยันว่า “ไม่มีหรอกครับ”