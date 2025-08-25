เท้ง จี้ รัฐบาลกางดีลภาษีทรัมป์ นักธุรกิจ-เกษตรกรไทย จะได้รับมือทัน

‘เท้ง’ จี้รบ.กางดีลภาษีทรัมป์ ผู้ประกอบการ-เกษตรไทย รับมือได้ทัน หวั่นนำเข้าหมูปนสารเร่งเนื้อไม่กระทบแค่ผู้บริโภค แต่อาจสะเทือนถึงหมูไทยที่ส่งออก
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อกังวลมาตรการรับมือกำแพงภาษีสหรัฐอเมริกาที่ไทยได้ดีลที่ 19% แต่ต้องแลกกับการเปิดนำเข้าชิ้นส่วนหมูจากสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรไทย ว่า ข้อกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถให้ความชัดเจนที่เป็นที่เข้าใจเพียงพอ ทั้งข้อกังวลเกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งนอกจากต่อผู้บริโภคแล้ว ไทยยังมีการส่งออกหมูไปยังประเทศอื่นๆ อีก หากมีการนำเข้าหมูที่ปนสารเร่งเนื้อแดง ก็อาจส่งผลกระทบต่อหมูของเกษตรกรไทยที่ส่งออกไปยังประเทศอื่นด้วย
ดังนั้นสาระสำคัญคือ ในภาพใหญ่เราอยากได้รับความชัดเจนจากรัฐบาลว่าตกลงแล้วดีล 19% ที่ไทยได้รับมานั้น รัฐบาลเอาอะไรไปแลกบ้าง อย่างน้อยความชัดเจนตรงนี้จะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศและเกษตรกรไทยเตรียมรับมือได้ และเพื่อที่รัฐบาลจะได้ออกมาตรการรองรับผลกระทบและเยียวยาผลกระทบได้อย่างครบถ้วน