บิ๊กเกรียง เผย ส.ว.ไม่ตั้งวอร์รูม ติดตามผลคำวินิจฉัย คดีคลิปเสียง นายกฯอิ๊งค์ 

‘บิ๊กเกรียง’ มอบ ‘สวัสดิ์’ ดำเนินการส่งคำแถลงปิดคดีคลิปเสียงนายกฯอิ๊งค์ ต่อศาลรธน. เผย 29 ส.ค.นี้ วุฒิสภา ไม่ตั้งวอร์รูม ติดตามผลคำวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 12.00 น.ที่รัฐสภา พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 กล่าวถึงการสรุปสำนวนปิดคดีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับสมเด็จฮุน เซน ประธานพฤฒสภา กัมพูชา ว่า วันนี้ (25 ส.ค.) มอบหมายให้ พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ส.ว. ดำเนินการจัดทำคำแถลงปิดคดีและส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้จัดส่งเป็นหนังสือไปแล้ว ไม่ได้ไปด้วยตัวเอง
เมื่อถามว่าวันที่ 29 ส.ค.นี้ วุฒิสภากลุ่ม 36 ส.ว.ที่เป็นผู้ยื่นคำร้อง จะมีการจัดตั้งวอร์รูมหรือไม่ พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า ไม่มีการจัดตั้งวอร์รูม พร้อมโบกมือเป็นสัญลักษณ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทรัมป์ยืนยันร่วมชมไรเดอร์คัพวันแรก หนุนกัปตันแบรดลีย์ลงแข่งเอง
- รัฐสภากัมพูชา ผ่านกม. เปิดทางเพิกถอนสัญชาติ คนเขมรทำผิด ฐานก่อกบฎ
- 2 โจ๋ขี่จยย.หาซื้อน้ำกระท่อม เจอตร.แล้วมีพิรุธ ตรวจค้นเจอปืนเถื่อน 1 กระบอก อ้างไว้ป้องกันตัว
- สศช. เผยQ2 หนี้ครัวเรือนหดตัว หวั่น เงินกู้นอกระบบผ่านแอพพ์-ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ระเบิดเวลาดันหนี้พุ่ง