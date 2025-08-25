มทภ.2 รับมอบ อากาศยานไร้คนขับ-ระบบต่อต้านโดรน มูลค่า 60 ล้าน เสริมแกร่งกำลังพล

‘มทภ.2’ รับมอบอากาศยานไร้คนขับ-ระบบต่อต้านโดรน มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท เสริมเขี้ยวเล็บ-ดูแลกำลังพลในสนามรบ ลั่น ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา-ไม่ประมาท ย้ำ สถานการณ์ตอนนี้เฝ้าระวังทั้งสองฝ่าย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนกองทัพบก รับมอบระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 15 ชุด มูลค่า 32,100,000 บาท, อากาศยานไร้คนขับ สำรวจและบรรทุกสัมภาระจำนวน 41 ชุด มูลค่า 14,477,100 บาท และโดรนลาดตระเวณ 20 ชุด มูลค่า 13,910,000 บาท จากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน รวมมูลค่า 60,487,100 บาท โดยมี อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เป็นตัวแทนมอบ
นอกจากนั้นมูลนิธิฯ มอบยาดมศรีเทพ จำนวน 2,500 หลอด มูลค่า 100,000 บาท, และสิ่งของจากภาคเอกชน อาทิสายรัดห้ามเลือด (ทูนิเก้) จำนวน 183 ชิ้น ผ้าใบขนาดใหญ่ 20 ผืน แป้งดินสอพองสูตรเย็น 400 ซอง ยาหม่องน้ำมันเขียวจากกลุ่มจงรักษ์แผ่นดิน, เสื้อยืดคอกลม 250 ตัว จากบริษัท โบลิน ยูนิฟอร์ม จำกัด, เต็นท์ขนาดใหญ่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ปลากระป๋อง ถุงยังชีพ เป็นต้น
พล.ท.บุญสินกล่าวว่า ขอบคุณในนามตัวแทนของทหารที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าชายแดน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือทหาร รักษาความอยู่รอดในสนามรบ ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของข้าศึก ทั้งนี้ ยืนยันขอเป็นสิ่งของที่จัดหาจากคนไทย เนื่องจากบางอย่างการเขียนซอฟต์แวร์ โปรแกรมต่างๆ เป็นความรู้ของคนไทย หากมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่จะส่งเสริมคนไทย และถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต ซึ่งกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2 ตระหนักดีในเรื่องนี้
พล.ท.บุญสินกล่าวว่า ตนจะรีบนำสิ่งของเหล่านี้ ไปมอบให้กับทุกหน่วย ระยะห่างเกือบ 1,000 กิโลเมตรไกลมาก ในส่วนนี้ดูเหมือนจะมากแต่หากหน่วยแล้วพยายามจะเติมเข้าไปให้มากที่สุด จะให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีวางแผนในการใช้และฝึกกำลังพลให้ทันต่อเหตุการณ์
“ในนามของกำลังพลตามแนวชายแดน ยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 2 จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเหมือนเดิม ไม่ประมาทในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เราก็เฝ้าระวังทั้งสองฝ่าย อยู่ในห้วงของการเจรจาตามขั้นตอนต่อไป”
