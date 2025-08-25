หมอเปรม ซัด ส.ว.บรรจุญัตติ MOU43 เหมือนลักหลับ ชี้เป็นเกมการเมืองไม่ต้องบอกสีไหน ยันไม่ร่วมสังฆกรรม

หมอเปรม ซัด ส.ว.บรรจุญัตติ MOU43 เหมือนลักหลับ ชี้เป็นเกมการเมืองไม่ต้องบอกสีไหน ยันวอร์คเอ้าท์ไม่ร่วมสังฆกรรม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. แถลงคัดค้านกรณี ส.ว. เตรียมยื่นญัตติยกเลิก MOU 43 ว่า วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43 ,44 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ส.ว. เป็นประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ วุฒิสภาเป็นผู้เสนอ และเป็นคนเดียวที่เสนอถอดถอน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โดยสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีญัตตินี้บรรจุในระเบียบวาระ แต่สัปดาห์นี้มีการบรรจุญัตตินี้ เสมือนเป็นญัตติลักหลับในขณะที่ ส.ว. ไม่ทราบมาก่อน ส.ว.อิสระ เห็นว่ามีข้อน่าสังเกตที่ต้องทักท้วง อีกทั้งสัปดาห์ที่แล้ว สภาผู้แทนราษฎรได้รับญัตตินี้โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เสนอในที่ประชุมสภา แต่ก็ปิดประชุมก่อนยังไม่มีการพิจารณา เมื่อพิจารณาในสภาไม่ได้ สัปดาห์นี้จึงเสนอในวุฒิสภาอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่หรือรับลูกจากสภา มองอย่างอื่นไม่ได้
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่า นี่ไม่ใช่การทำงานโดยใช้วุฒิสภาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่เป็นประโยชน์ทางการเมืองกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่ เพราะเชื่อมโยงกัน พอเป็นฝ่ายค้านก็เกิดเรื่องนี้ในวุฒิสภามากขึ้น อ้างว่าเพื่อศึกษาที่มีผลกระทบทางการเมือง ส.ว.หลายท่าน มีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ แนวทางที่จะเสนอญัตติหลักๆ ในวันพรุ่งนี้ (26 ส.ค.) เป็นการเตะฟรีคิกรัฐบาลโดยไม่มีเหตุสมควร เพราะ MOU มีเหตุผลทางวิชาการ แต่การตั้งญัตติขึ้นมาแล้วเข้าวาระทันที ทั้งที่ญัตติดังกล่าวไม่มีวี่แววจะถูกบรรจุและพิจารณาในวันพรุ่งนี้ แบบนี้ทำเพื่อประชาชนจริงๆ หรือทำเพื่อเกมการเมืองกันแน่
โดยจริงๆ แล้ว กรรมาธิการสามัญสามารถดำเนินการได้ เพราะมีทั้ง ส.ว. ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง และมีผลการศึกษาอยู่แล้ว แต่อยู่ดีๆ ประธานกรรมาธิการสามัญมาเสนอญัตติเพื่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จึงเป็นเรื่องแปลก จะตั้งกรรมการกี่คณะถึงจะถูกใจ เพราะเงินงบประมาณเหลือเยอะใช่หรือไม่ เดือนกันยายนก็จะปิดเดือนงบประมาณ รู้อยู่แล้วว่าเป็นสีอะไร ให้มาเปลืองงบประมาณใช่หรือไม่
เมื่อถามว่า หากญัตตินี้ได้ถูกบรรจุ ส.ว.อิสระ จะร่วมประชุมหรือวอล์คเอาท์ นพ.เปนมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่จะต้องร่วมประชุม รู้อยู่แล้วว่าเขาจะดึงจะชักจะลากไปอย่างไร ตนเสนอเหตุผลจนคอจะแตก ลงคะแนนก็เป็นแบบเดิม จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ร่วมสังฆกรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อถามว่สสำหรับคำร้องถอดถอน 36 ส.ว. ยุติไปแล้ว หรือจะรวบรวมรายชื่อใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ตกไป จำนวนคนไม่ถึง 20 ขอทบทวนก่อนว่ามีเหตุผลอะไรที่จำเป็นต้องเดินหน้าต่อ ยังไม่สรุปว่าจะยื่นหรือไม่ ขณะนี้สำนวนของดีเอสไอหรือสำนวนที่ดำเนินการขอบสอบสวนก็เดินหน้าไปตามลำดับ หากยื่นแล้วถูกเตะสกัดแบบเดิม มานับลายเซ็นเหมือนเดิม ทั้งที่อีกฝั่งเสนอเช้าส่งบ่าย เราขอดูเหตุการณ์ให้เหมาะสมก่อน
สำหรับการที่เข้าชื่อไม่ครบตามกฏหมายนั้น คนสนใจมากขึ้น แต่คิดว่าจะเดินแบบเดิมจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดเทียบกับคดีที่สอบสวนโดยดีเอสไอ