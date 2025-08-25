รบ. เตือนเสี่ยงคุก แชร์คลิป ตัดต่อเสียง ศาลรธน.ไต่สวน อิ๊งค์ “นั่งลงลูก”

ระวังคุก! โฆษกรัฐบาล เตือน ระวัง แชร์โพสต์วิจารณ์ คลิปตัดต่อเสียง ศาลรธน.ไต่สวน อิ๊งค์ ชี้ ผิดพ.ร.บ.คอมฯ-ละเมิดอำนาจศาล
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่มีการบิดเบือนคำพูดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันสืบพยานของนายกรัฐมนตรี หลังจากนายกฯกล่าวคำสาบานตน ซึ่งมีการบิดเบือนและตกแต่งเสียง กล่าวหาตุลาการฯ ที่ระบุว่า “นั่งลงลูก” ว่า ก่อนหน้านี้ มีความต้องการให้ฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาล ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้จัดทำและเผยแพร่ แต่ฝ่ายบริหารไม่ใช่ผู้เสียหาย และเป็นหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ และความจริงศาลพูดว่า “นั่งลงครับ”
ดังนั้น การเผยแพร่และบิดเบือนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลตามมาตรา 38 และมาตรา 39 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทำการบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าว ต่อไป
นายจิรายุ กล่าวว่า ปัจจุบันการปรับแต่งภาพและเสียงทำได้ง่ายมาก จนแยกไม่ออก ผู้รับสื่อต้องระมัดระวังอย่างมาก ไม่ชัวร์ อย่าแชร์หรืออย่าโพสต์ หรือให้ความเห็นต่างๆ วันนี้ เห็นได้ชัดว่า กรณีนี้จะต้องมีคนโดนดำเนินคดีจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่โพสต์หรือแชร์ หรือให้ความเห็นอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ