กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ ติดป้ายต้อนรับ แม่ทัพภาค 2 ก่อนร่วมเป็นวิทยากร ‘เรื่องจริงชายแดน’
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เผยภาพใบปลิว รูปกุ้งใส่ชุดทหาร ทำมินิฮาร์ท ซึ่งมีข้อความว่า “ลูกน้องเจ็บตายคาชายแดน แม่ทัพโชว์แมนหาแสงส่อง” ติดตามป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมกันนี้ เฟซบุ๊ก เสรีเกษตรศาสตร์ ยังได้โพสต์ข้อความว่า “หากฉันเป็นนกจะร้องขับขาน กล่อมดวงวิญญาณผู้กระหายสงคราม สันติภาพจะไม่สามารถเบ่งบานได้จากปลายกระบอกปืน”
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 มาเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ “เรื่องจริงจากชายแดน” ช่วงบ่าย ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
ก่อนหน้านี้ พล.ท.บุญสินได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรื่องเล่าจากแนวหน้า และการรักษาอธิปไตยของชาติ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง