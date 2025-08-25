ศบ.ทก.แจง รมว.กต. เดินหน้าเชิงรุก ให้เวทีโลกโน้มน้าวกัมพูชา ช่วยไทยเก็บทุ่นระเบิด

ศบ.ทก. แจง รมว.กต.เดินหน้าเชิงรุก ให้เวทีโลกโน้มน้าวกัมพูชา แสดงความจริงใจและจริงจัง ช่วยไทยเก็บกู้ทุ่นระเบิด ผชช.โดรนแจง ทอ. บูรณาการทุกหน่วยงาน ต่อต้านโดรนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แจงห้ามบินในพื้นที่สำคัญ-ต้องขออนุญาตก่อนขึ้นบิน-ห้ามสูงเกิน 90ม. บินได้เฉพาะกลางวัน
เมื่อเวลา 18.05 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) แถลงถึง ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
นายนิกรเดช พลางกูร โฆษก ศบ.ทก.ด้านการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ด้านการต่างประเทศนั้น ประเด็นที่แสดงถึงการดำเนินการเชิงรุกของไทยในเวทีโลกคือการเดินทางเยือนนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 โดยจุดสำคัญในครั้งนี้คือการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะการที่กัมพูชาลอบวางระเบิดสังหารบุคคลในเขตอธิปไตยของไทย จนเกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดแล้วหลายครั้งซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรง
โดยรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าพบกับผู้แทนประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในประเด็นระเบิดรวมถึงคณะกรรมการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวา เพื่อยืนยันด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์และเพื่อให้เห็นว่าไทยยึดมั่นในความเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายโน้มน้าวกัมพูชาให้ปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างจริงจัง และร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ระเบิดตามแนวชายแดน ไทยยังคงยืนหยัดดำเนินการเชิงรุก โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกลไกสากลทุกขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจและจริงใจว่า ไทยไม่มีสิ่งใดต้องปกปิด
นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรียังคงมีกำหนดพบกับสำนักงานใหญ่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติและคณะคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเมื่อย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พร้อมใช้โอกาสนี้ แสดงให้เห็นถึงการกระทำของกัมพูชาที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือนการนำเด็กมาใช้ในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับระเบิดการใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานที่มั่นทางทหารหรือการผลักดันเด็ก คนชรา และผู้พิการให้ออกมาเป็นด่านหน้าซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและขัดต่อกติกาสากลโดยสิ้นเชิง
ขอย้ำอีกครั้งว่าความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการคุ้มครองสูงสุดในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศประเทศไทยจะยังคงร่วมมือกับประชาคมอย่างอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธะกรณีของอนุสัญญาออตตาวาและหลักการสากลโดยเฉพาะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
นาวาอากาศเอก กฤษณัส กาญจนกุล ผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานบูรณาการระบบอากาศยานไร้คนขับ และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ มาแถลงถึงประเด็นในเรื่องการจัดการและปราบปรามโดรนว่า สำหรับประเด็นในเรื่องโดรน จากการที่กองทัพไทยได้มอบหมายให้กองทัพอากาศแก้ไขปัญหาในเรื่องโดรน กองทัพอากาศบูรณาการหน่วยความมั่นคงทุกเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันและมีการกำหนดมาตรการห้ามบินโดรนในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ที่ตั้งทางทหารหน่วยงานราชการและพื้นที่บริเวณชายแดน โดยพื้นที่ที่สามารถทำการบินโดรนได้นั้น เป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ทั้งเรื่องการจัดเตรียมก่อนการขึ้นทำการบิน การทำการบินที่ไม่เกินความสูง 90 เมตร และสามารถทำการบินโดรนได้ในห้วงเวลากลางวันเท่านั้น
นอกเหนือจากมาตรการที่กล่าวในข้างต้นหน่วยงานที่ ด้านความมั่นคงทั้งหมด ได้บูรณาการขีดความสามารถในการต่อต้านโดรน ด้วยการบริหารระบบจากทุกหน่วยงานทั้งในการการค้นหาสกัดกั้นและทำลาย ทั้ง hard kill soft kill ทั้งนี้ทุกหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข่าวกรองเพื่อการป้องกัน และต่อต้านโดรนเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อให้มีปฏิบัติการต่อต้านโดนครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีความสำคัญ
ในการจัดการกับโดรนผิดกฎหมายนั้น ปัจจุบันหน่วยงานทหารร่วมกับตำรวจและพนักงานฝ่ายปกครองได้แก่ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้กำลังในการค้นหาเพื่อทำการจับกุมผู้ปล่อยโดรนผิดกฎหมายในพื้นที่ประเทศไทยอย่างจริงจัง ทั้งนี้เรียนประชาชนทุกท่านสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ โดยหากท่านพบเห็นการใช้งานโดยที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของความกรุณาแจ้งข้อมูลที่สำคัญได้แก่วัน เวลาสถานที่พบเห็นลักษณะของโดรนและภาพถ่ายหรือวิดีโอคลิปหากสามารถบันทึกได้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
