กต.นำส.ว.มะกัน ลงพื้นที่อุบลฯวันนี้ พาดูจุดปะทะไทย-เขมร ชี้สหรัฐเข้าใจปัญหาชายแดน

กต.นำส.ว.มะกันลงพื้นที่อุบลฯวันนี้ พาดูจุดปะทะไทย-เขมร ชี้สหรัฐเข้าใจปัญหาชายแดน-อย่าใช้ข่าวปลุกระดม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะสมาชิกรัฐสภา สหรัฐอเมริกา เข้าพบที่ตึกสันติไมตรี ว่า
ตนได้พบสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ทั้งหมด 4 คน โดย 2 คนสังกัดพรรคริพับลิกัน และอีก 2 คนมาจากพรรคเดโมแครต ทั้งหมดเดินทางมาเยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์ทั้งหมด โดยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และอีกหลายเรื่อง รวมถึงปัญหากับกัมพูชา ตลอดจนเรื่องเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน
“โดยในวันที่ 26 ส.ค. จะให้คณะดังกล่าวเดินทางไปที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อไปดูพื้นที่ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้นำไป เพื่อจุดยืนให้เขาทราบชัดเจน สำคัญคือ เราต้องสู้ด้วยความจริง ไม่ใช่สงครามข่าวสาร เพราะความจริงเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนั้น คณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ มีกำหนดการจะเดินทางไปประเทศกัมพูชาต่อ” นายภูมิธรรม กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะที่มาพบมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นายภูมิธรรม กล่าวว่า เขาก็รู้สึกเป็นห่วง ซึ่งขอบคุณเพราะเขาเข้ามาในบทบาทผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯก็ยื่นมือมาตั้งแต่แรก ถือว่ามีส่วนสำคัญ
และเราก็ยอมรับบทบาทผู้สังเกตการณ์ ทั้งสหรัฐฯและจีน รวมถึงทูตทหารในประเทศไทยและอาเซียน เป็นทิศทางที่ดี ยืนยันว่าทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้จะมีความไม่เข้าใจ กระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ทั้งหมดจะจบและไปเริ่มต้นกันในวันที่ 10 ก.ย.นี้ ที่จะต้องมีการไปพูดคุยกันต่อ
“ได้พูดคุยกับตัวแทนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ โดยเขาเข้าใจดีว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนในโลกนี้ไม่ได้จบโดยง่าย แต่เราอยากเห็นการตกลงกันด้วยสันติภาพ คำนึงถึงชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำคัญคือ ต้องใช้ความจริง ไม่ใช้สงครามข่าวสารปลุกระดมคนทั้งสองประเทศที่เกลียดชังกัน” นายภูมิธรรม กล่าว