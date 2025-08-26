“ธีรรัตน์” สั่งผู้ว่าฯ 58 จังหวัด รับมือไต้ฝุ่น “คาจิกิ”

“ธีรรัตน์” สั่งผู้ว่าฯ58 จว.รับมือไต้ฝุ่น “คาจิกิ” “พะเยา-แพร่-น่าน-ลำปาง-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน” ฝนถล่มวันนี้
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุคาจิกิ มีรัศมีไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.บึงกาฬ หนองคาย นครพนม สกลนครและมุกดาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบแล้วโดยมีฝนตกตลอดทั้งคืน จากนั้นพายุมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปยังภาคเหนือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 58 จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบ ได้เตรียมความพร้อมทางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือกับพายุไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการสื่อสารกับประชาชนให้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการที่สุด
เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งในกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ ซึ่งเราได้มีแผนอพยพไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงผู้ที่มีความเป็นห่วงทรัพย์สินได้ย้ายไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย พร้อมกันนี้จะได้มีการประสานงานกับกรมชลประทานในการพร่องน้ำเพื่อรอรับน้ำใหม่เข้ามา เพื่อให้ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นน้อยที่สุด
ด้านนายสมควร ต้นจาน ผอ.กองพยาพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์พายุคาจิกิว่า มีการเกิดศูนย์กลางห่างจากเมืองเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม และในเวลา 16.00 น. วันนี้จะเข้าสู่ชายฝั่ง ซึ่งเส้นทางของพายุจะเป็นไต้ฝุ่นอยู่ เคลื่อนตัวเร็ว 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่วันนี้ทิศทางของพายุจะเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย คาดการณ์พื้นที่ของไทยที่จะได้รับจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงค่ำวันนี้
ทั้งนี้ ในวันที่ 26 ส.ค.ฝนจะมาทางภาคเหนือมากขึ้น ในพื้นที่จ.พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเมื่อเทียบกับพายุวิภานั้น พายุคาจิกิจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม วันที่ 27 ส.ค.จะคลี่คลายลงไป ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่