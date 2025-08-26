อิ๊งค์ ไม่เข้าทำเนียบ ขอถกครม.ผ่านซูม จับตาวาระแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.

‘อิ๊งค์’ ถก ครม.ผ่านซูม จับตาวาระ ครม. ปมแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม ได้แจ้งเข้าร่วมประชุม ครม.ผ่านระบบซูม ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ที่ น.ส.แพทองธารไม่ได้เดินทางเข้าประชุม ครม.ด้วยตัวเอง ที่ทำเนียบรัฐบาล นับตั้งแต่ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน
ส่วนรัฐมนตรีที่แจ้งลาประชุมมีเพียงนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ เนื่องจากติดภารกิจเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินรบ Gripen E/F พร้อมความตกลงว่าด้วยนโยบายชดเชยทางเศรษฐกิจ (Offset Policy) ที่ประเทศสวีเดน
สำหรับวาระประชุม มีเรื่องเพื่อพิจารณา 22 เรื่อง และวาระเพื่อทราบ 19 เรื่อง โดยต้องจับตาวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในส่วนที่เหลือ แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง