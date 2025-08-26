ภท. จับตาผลวินิจฉัย คดีคลิปเสียงอิ๊งค์ 29 ส.ค. เล็งยื่นซักฟอก ม.151 หรือ ม.152 ต่อ

ภูมิใจไทย จับตาผลวินิจฉัยศาลรธน.คดีคลิปเสียง แพทองธาร 29ส.ค. เล็งยื่นซักฟอก ม.151 หรือม.152 ต่อ หากรอด
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส. อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัย คดีคลิปเสียงสนทนา ระหว่างน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ว่า
คงไม่ใช่เพียงพรรคภูมิใจไทยที่จะเกาะติดคำวินิจฉัย แต่น่าจะเป็นทุกพรรคการเมือง ส่วนจะเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์ทางการเมืองหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ไม่ขอก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าพูดในมุมของการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็ยังคงทำหน้าที่ได้ตามปกติ เพราะแยกหน้าที่กันชัดเจนกับฝ่ายบริหาร แต่สำหรับฝ่ายบริหารก็แน่นอนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสำหรับสภาชุดนี้ มีการเปลี่ยนไป 2 ชุดแล้ว ดังนั้นหากจะมีอะไรเกิดขึ้นก็คงเป็นส่วนของฝ่ายบริหาร
เมื่อถามว่า หากนายกรัฐมนตรีรอด พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อเลยหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ขอรอดูคำวินิจฉัยของศาลก่อน ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ขอให้รอดูวันที่ 29 ส.ค.นี้แต่พรรคภูมิใจไทยยังคงยืนยันเช่นเดิมว่า จะยังคงยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามมาตรา152 และ ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ มาตรา 151